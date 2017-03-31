Как эстонская полиция прославилась на весь мир

Новость о том, что эстонские полицейские будут использовать плюшевых мишек для того, чтобы утешить детей, которые получили травмы, пребывают в состоянии шока или просто нуждаются в заботе, попала в мировые СМИ.

В частности, заметку о плюшевых мишках на своем портале известнейшая британская телекомпания BBC.

Напомним, что некоммерческая организация Traumamõmmik («Мишка, который помогает при травмах») поставила своей задачей, чтобы в этом году к Дню защиты детей все машины Департамента полиции и погранохраны были оснащены плюшевыми медведями, которые смогут утешить детей, с которыми случилось несчастье, и поднять им настроение.

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