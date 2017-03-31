В Мариуполе взорвался автомобиль с полковником СБУ, он погиб

В украинском городе Мариуполь (Донецкая область) прогремел взрыв, один человек погиб, сообщает сайт города. По его данным, взорвался автомобиль - черная Toyota Land Cruiser, водитель погиб.
Инцидент произошел в 8:35 утра в Центральном районе города на пересечении проезда Металлургов и улицы Кафайской. После взрыва автомобиль загорелся, его потушили прибывшие на место пожарные.
Отмечается, что взрыв был такой силы, что вылетели окна в соседних домах. Кроме того, по словам очевидца, в результате взрыва тело водителя выбросило из машины. По свидетельствам очевидцев,
автомобиль стоял возле салона мебели, после чего отъехал от него около 100 метров и взорвался.
#Поліція встановлює обставини вибуху автомобіля в #Маріуполь - https://t.co/Y2O6zXggJr#новини pic.twitter.com/etX23oI0WI— МВС України (@MVS_UA) March 31, 2017
Личность погибшего уже установлена - это сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Александр Хараберюш. Прокуратура Донецкой области сообщает, что от полученных травм и ожогов мужчина погиб на месте.
Между тем телеканал «112 Украины» передает, что немного позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что сотрудник, фактически руководитель контртеррористического отделения СБУ в Донецкой области, погиб в результате полученных от взрыва ранений уже в машине скорой помощи.
По данным агентства «Интерфакс», погибший полковник занимал должность заместителя начальника контрразведки СБУ в Донецкой области.
Сайт СБУ сообщает, что у погибшего остались двое детей, младшей дочке - два года.
Председатель СБУ Василий Грицак пообещал, что спецслужба «сделает все, чтобы найти и наказать виновных». Кроме того, семья погибшего сотрудника получит от Службы поддержку. «Мы не оставляем своих в беде», - отметил председатель СБУ.
Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели.
Также работают взрывотехники: они устанавливают, какое устройство использовали преступники для подрыва транспортного средства.
Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсантами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом на своей странице в Facebookсообщил глава управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.