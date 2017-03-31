На стадионе в Аризоне бейсболистов атаковал рой диких пчел

 

Фото: Caro/Scanpix

Предсезонный матч Главной лиги бейсбола (MLB) между клубами «Сан-Диего» и «Колорадо» на арене Peoria Sports Complex в Аризоне был прерван из-за атаки диких пчел, сообщает Fox Sports.

Рой насекомых облепил один из микрофонов, а затем окружил игроков Трея Уингентера, Луиса Торреса и Даниэля Кастро, а также арбитра встречи. Бейсболисты вынуждены были лечь на землю и провести в таком положении несколько минут, пока пчелы не улетели.

Никто из находившихся на поле бейсболистов не пострадал, и игра через некоторое время была возобновлена.

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«Я не видел такого никогда в жизни», - отметил комментатор матча, который завершился со счетом 10:5 в пользу «Колорадо».


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