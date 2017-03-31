Юнкер пригрозил продвигать выход штатов из США

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что поддержит независимость штатов Огайо или Техас, если глава США Дональд Трамп продолжит убеждать страны ЕС пойти по пути Британии. Об этом он сказал на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте, передает CNBC.

«Новый президент США радовался такому событию, как Brexit, и убеждает другие страны пойти по тому же пути. Что же, если он продолжит в том же духе, я сам буду продвигать независимость, например, штатов Огайо или Техас», - заявил Юнкер.

Он также отметил, что выход Великобритании из Евросоюза не станет концом ЕС как такового.

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«Brexit должен стать началом чего-то нового, чего-то лучшего», - считает глава Еврокомиссии.

Недавно Юнкер заявил, что риторика Трампа грозит войной на Балканах.

Он также говорил, что Трамп ничего не понимает в делах Европы.

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