На Манхэттене прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар

Взрыв прогремел в центре Нью-Йорка на пересечении Бродвея и востока 12-й улицы, район эвакуирован из-за угарного газа, передает телеканал NBC New York.

При этом, по некоторым данным, речь идет не о взрыва, а о громких хлопках, которые были вызваны пожарами сразу в нескольких канализационных люках на площади Юнион-сквер.

Инцидент произошел в 7:50 по местному времени. Известно, что в ближайших зданиях были выбиты окна.

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На место прибыли несколько пожарных машин, местные власти предупредили о возможных задержках движения транспорта в районе происшествия.

Как пишут местные СМИ, в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

На месте происшествия работают спасатели, уточняются обстоятельства произошедшего.