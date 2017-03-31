Шотландия запросила у Лондона согласия на новый референдум

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AFP/Scanpix

Deutsche Welle


Шотландия надеется уже осенью 2018 года провести новый референдум о независимости от Великобритании. Народ Шотландии имеет право решать свое собственное будущее, убеждена премьер-министр королевства Стерджен.

Шотландия обратилась к правительству Великобритании за согласием на проведение нового референдума о независимости, сообщило правительство в Эдинбурге в пятницу, 31 марта. «Народ Шотландии имеет право принимать решения о своем собственном будущем», - написала глава правительства Шотландии Никола Стерджен в послании премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Парламент в Эдинбурге во вторник проголосовал за проведение второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Стерджен надеется на то, что шотландцы смогут провести новый всенародный опрос уже осенью 2018 года или самое позднее в начале 2019 года. Для того, чтобы исход голосования имел юридически обязывающую силу, референдум должен быть согласован с правительством в Лондоне.

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Шотландия, большинство жителей которой в июне прошлого года проголосовало против Brexit, желает сохранить членство в Евросоюзе или хотя бы остаться частью европейского внутреннего рынка после того, как Великобритания предположительно через два года покинет ЕС.

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