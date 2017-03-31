Тиллерсон заявил о сохранении санкций против РФ

В Госдепе США заявили, что санкции против России останутся до возвращения Украине Крыма и выполнения минских соглашений.
- США ввели новые санкции против России 25 марта 2017 г.
- Марин Ле Пен выступила в Госдуме РФ и пообещала отменить санкции, если станет президентом 24 марта 2017 г.
Об этом сказал глава ведомства Рекс Тиллерсон в Брюсселе на встрече министров иностранных дел НАТО, говорится на сайте Госдепа.
«Санкции США останутся, пока Москва не отменит действия, которые повлекли наши санкции.
Мы с тревогой отмечаем эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения и неоднократные нападения на гражданскую инфраструктуру поддерживаемых Россией сепаратистских сил», - отметил Тиллерсон.
Госсекретарь подчеркнул, что пока не будет улучшений в области безопаности, продвижений по политическим аспектам минских соглашений быть не может.
Он также напомнил, что санкции, введенные из-за аннексии Крыма, будут оставаться до возвращения полуострова.
Тиллерсон сегодня также заявил о российской агрессии в Украине. Об этом он сказал в ходе своего первого визита в штаб-квартиру НАТО.Еще по этой теме