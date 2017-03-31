Тиллерсон заявил о сохранении санкций против РФ

В Госдепе США заявили, что санкции против России останутся до возвращения Украине Крыма и выполнения минских соглашений.

Об этом сказал глава ведомства Рекс Тиллерсон в Брюсселе на встрече министров иностранных дел НАТО, говорится на сайте Госдепа.

«Санкции США останутся, пока Москва не отменит действия, которые повлекли наши санкции.

Мы с тревогой отмечаем эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения и неоднократные нападения на гражданскую инфраструктуру поддерживаемых Россией сепаратистских сил», - отметил Тиллерсон.

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Госсекретарь подчеркнул, что пока не будет улучшений в области безопаности, продвижений по политическим аспектам минских соглашений быть не может.

Он также напомнил, что санкции, введенные из-за аннексии Крыма, будут оставаться до возвращения полуострова.

Тиллерсон сегодня также заявил о российской агрессии в Украине. Об этом он сказал в ходе своего первого визита в штаб-квартиру НАТО.

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