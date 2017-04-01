США решили смириться с правлением Асада в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что главным приоритетом Вашингтона в Сирии на данный момент является борьба с «Исламским государством», а не отставка президента САР Башара Асада.

Таким образом, он подтвердил более ранние заявления представителей американской администрации по этому поводу.

«Существует политическая реальность, которую мы должны принимать, учитывая, где мы находимся сейчас», — сказал Спайсер на брифинге.

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«У США есть четкие приоритеты в том, что касается Сирии и Ирака. И главный приоритет — это борьба против терроризма»,

— сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявления политиков, что отставка Асада уже не является приоритетом.

Говоря о политическом урегулировании сирийского конфликта, Спайсер подчеркнул, что «нужно добиться деэскалации конфликта, а затем — политического процесса». В четверг постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не считают приоритетной целью своей политики по Сирии смещение Асада с поста президента. С аналогичным заявлением выступил и глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

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