В Японии биткоин стал официальным платежным средством

В Японии биткоин с 1 апреля становится официальным платежным средством, передает Coindesk.

Сообщается, что биткоин стал именно платежным средством, которое может «выполнять функции валюты», но собственно деньгами власти Японии его не признали.

Также отмечается, что этот решение не вносит ясности в некоторые финансовые моменты, например, с налогами и бухгалтерской отчетностью.

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Чтобы решить эти вопросы, властям понадобиться около полугода. Совет по стандартам финансового учета Японии уже начал соответствующие переговоры.

Ранее Европейский суд постановил, что операции с биткоинами и другими виртуальными валютами в ЕС не должны облагаться налогом на добавленную стоимость.

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