CNN: террористы заполучили оборудование для проверки багажа и тестируют на нем бомбы-ноутбуки

Американские спецслужбы и правоохранительные органы считают, что боевики «Исламского государства» и других террористических организаций разработали новые методы размещения взрывчатки в ноутбуках, с помощью которых потенциальные смертники могут миновать пункты контроля багажа, не привлекая внимания со стороны сотрудников служб безопасности. Об этом стало известно телеканалу CNN.

Особое беспокойство американской разведки вызывает тот факт, что в распоряжении группировок оказалось оборудование для проверки пассажиров и багажа, которое они используют для того, чтобы разработать новые изощренные методы маскировки взрывных устройств.

Так, по словам источника телеканала, в ФБР считают, что террористы уже научились изготовлять бомбы, которые не фиксируются некоторыми из установленных в аэропортах приборов для сканирования багажа.

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Попытки использовать взрывчатку, замаскированную под ноутбук, уже применялись исламистами. Такая бомба в феврале прошлого года взорвалась в Сомали на борту самолета, вылетевшего из аэропорта Могадишо. Взрыв подобной бомбы в салоне самолета может иметь более разрушительные последствия, нежели ее детонация в багажном отсеке, поскольку в первом случае пронесший ее на борт террорист будет иметь возможность активировать ее около двери или иллюминатора.

Власти США в середине марта ввели запрет на провоз в салоне самолета ряда электронных устройств. Запрет касается рейсов, прибывающих в США из 10 аэропортов, расположенных в восьми странах: Иордании, Катаре, Египте, Марокко, Саудовской Аравии, Турции, Кувейте и ОАЭ. Аналогичные ограничения последовали и от Великобритания: они коснулись самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

СМИ ранее сообщали, что террористы научились маскировать бомбы в аккумуляторных отсеках электронных устройств. Успехов в этой сфере якобы могла достичь террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове».





