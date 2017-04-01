В Кремле рассказали о сходстве Путина и Трампа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Россия готова ждать, пока новый Белый дом выработает «более точные формулировки» в отношении Москвы.

В Крмле заявили, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп схожи в принципиальном подходе к международным отношениям. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканале ABC.

«Один отстаивает национальные интересы Соединенных Штатов, а второй - национальные интересы Российской Федерации. И они очень хорошо понимают, что иногда в национальных интересах лучше поддерживать добрые отношения с коллегой», - подчеркнул Песков.

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По его словам, налаживание двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном овзможно.

«Если два президента встретятся, обменяются точками зрения и решат, что они хотят возобновить диалог, тогда будет шанс на улучшение отношений»,- уверен Песков.

При этом в Кремле считают, что администрации Трампа требуется время для выработки более точных формулировок своих соображений относительно России, но «Москва обладает достаточным терпением, чтобы дождаться этого».


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