Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции

Текущая ситуация в Сирии и будущее этой страны во многом зависит от от согласованности действий США, России и Турции. Так считают участники круглого стола «Треугольник США-Россия-Турция на фоне Сирии», передает «Анадолу».

Эксперты отметили, что позиция Вашингтона по Сирии все еще не определена, однако диалог с Россией и Турцией может привести к политическому урегулированию конфликта.

«Тактика «жди и учитывай», которой придерживалась администрация Барака Обамы, не дала положительных результатов. Продолжение этого курса лишь усугубит ситуацию в Сирии, пришли к выводу участники встречи.

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«За последние 2,5 месяца американская армия использовала в районе Мосула на 20% больше боеприпасов, чем в бытность Барака Обамы», — отметили эксперты, но добавили, что Белый Дом и Конгресс все еще не едины во мнении по вопросу увеличения финансирования атак на террористов ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России). Американская сторона не разработала четкого плана будущего устройства Ирака и Сирии после победы над ИГ, подчеркнул представитель США.

Круглый стол был организован вашингтонским офисом турецкого Фонда политических, экономических и общественных исследований. В обсуждениях приняли участие руководитель отдела исследования в сфере безопасности SETA Мурат Йешилташ, эксперт Атлантического совета США Файсал Итани, руководитель Центра политического и военного анализа Института Гудзона Ричард Уэйтс и исследователь Марк Перри.

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