Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Текущая ситуация в Сирии и будущее этой страны во многом зависит от от согласованности действий США, России и Турции. Так считают участники круглого стола «Треугольник США-Россия-Турция на фоне Сирии», передает «Анадолу».

Эксперты отметили, что позиция Вашингтона по Сирии все еще не определена, однако диалог с Россией и Турцией может привести к политическому урегулированию конфликта.

«Тактика «жди и учитывай», которой придерживалась администрация Барака Обамы, не дала положительных результатов. Продолжение этого курса лишь усугубит ситуацию в Сирии, пришли к выводу участники встречи.

Реклама

«За последние 2,5 месяца американская армия использовала в районе Мосула на 20% больше боеприпасов, чем в бытность Барака Обамы», — отметили эксперты, но добавили, что Белый Дом и Конгресс все еще не едины во мнении по вопросу увеличения финансирования атак на террористов ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России). Американская сторона не разработала четкого плана будущего устройства Ирака и Сирии после победы над ИГ, подчеркнул представитель США.

Круглый стол был организован вашингтонским офисом турецкого Фонда политических, экономических и общественных исследований. В обсуждениях приняли участие руководитель отдела исследования в сфере безопасности SETA Мурат Йешилташ, эксперт Атлантического совета США Файсал Итани, руководитель Центра политического и военного анализа Института Гудзона Ричард Уэйтс и исследователь Марк Перри.

Еще по этой теме
США в ООН: Россия совершала преступления в Сирии

США в ООН: Россия совершала преступления в Сирии

Число беженцев из Сирии превысило 5 млн человек

Число беженцев из Сирии превысило 5 млн человек

США решили смириться с правлением Асада в Сирии

США решили смириться с правлением Асада в Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео Hi-Tech

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео

Новинка кино: Такого страшного трейлера вы еще не видели Showbiz

Новинка кино: Такого страшного трейлера вы еще не видели

RFW: дань феминизму, натюрель, чуть Ренессанса и вечерний шик Wo&Men

RFW: дань феминизму, натюрель, чуть Ренессанса и вечерний шик

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть Wo&Men

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть

Красота или ужас? У удалившей 6 ребер «живой Барби» талия 36 см Wo&Men

Красота или ужас? У удалившей 6 ребер «живой Барби» талия 36 см

Сирия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 