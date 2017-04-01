В Татарстане мужчина избил школьницу и отобрал у нее 28 центов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Задержан мужчина, который избил 12-летнюю девочку в Татарстане и отобрал у нее 17 рублей, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, вечером 29 марта в Чистополе девочка возвращалась домой от бабушки. К ней подошел незнакомый мужчина и, схватив за шею, отобрал 17 рублей. Потом он предложил проводить ребенка до дома. Оказавшись во дворе дома, мужчина толкнул девочку в сугроб, затем нанес несколько ударов по лицу и потребовал, чтобы она принесла ему 1000 рублей. Однако девочка смогла вырваться и убежала домой.

Злоумышленником оказался 34-летний уроженец города Чистополя, проживающий в Рыбно-Слободском районе республики. Мужчина объяснил, что напал на ребенка, так как у него не было денег на дорогу до дома.

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В ведомстве отметили, что подозреваемый семь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе четыре раза за грабеж. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия».

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