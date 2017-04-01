Еврокомиссар: Brexit заставит страны ЕС раскошелиться

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Brexit повлечет за собой увеличение взносов в общую казну ЕС для оставшихся 27 стран. Об этом заявил еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер, передает DW.

По его словам, Великобритания ежегодно перечисляет в бюджет ЕС около 10 млрд евро. «Я могу представить себе, что мы попытаемся сэкономить часть расходов и договоримся с оставшимися 27 членами о том, как вносить недостающую сумму», — заявил Эттингер и добавил, что сократить расходы удастся примерно на 5 млрд евро.

По словам других депутатов Европарламента, необходимы серьезные изменения в бюджете Евросоюза. Брюсселю следует отказаться от перераспределения поступлений, сократив сумму расходов на величину британского взноса, cчитают парламентарии. При этом, по их словам, нужно увеличить суммы, выделяемые на решение миграционной проблемы, защиту внешних границ ЕС, развитие общеевропейских исследовательских проектов.

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