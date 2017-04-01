Порошенко отчитался о своих доходах за 2016 год

Доход президента Украины Петра Порошенко в 2016 году составил более 12 миллионов гривен (415 450 евро). Как сообщается в пятницу, 31 марта, на сайте телеканала «112 Украина», это следует из декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Из суммы доходов 366 342 гривны (12 684.98 евро) составила зарплата, в результате отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав он заработал 26 252 гривны ( 909 евро), а также получил в Международном инвестиционном банке (МИБ) 11 902 976 гривен ( 412 153 евро) процентов.

Кроме того, в 2016-м он внес на счет в швейцарский Rothschild Bank 1 063 988 долларов и в МИБ — 393 фунта стерлингов (ранее в этом банке у него находились 25,9 миллиона долларов, 9,9 тысячи евро и 80,8 тысячи гривен). Также Порошенко задекларировал наличными 60 тысяч долларов и 900 тысяч гривен (31 163.45 евро).

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Среди его собственности — находящиеся под Киевом дом площадью 1,3 тысячи квадратных метров и стоимостью 30 миллионов гривен (1 038 781 евро) и участки земли общей площадью около 35 тысяч квадратных метров и стоимостью порядка пяти миллионов гривен. Кроме того, президент Украины владеет земельными участками и квартирами в столице страны, квартирой в Виннице и нежилым помещением в Одессе. Также у Порошенко есть автомобиль Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тысяч гривен (15 270 евро) и катер Bayliner 185 BR (2005 год выпуска, стоимость не указана).

Украинский лидер задекларировал ценное имущество на сумму более 100 прожиточных минимумов, среди которого коллекция картин украинских и российских мастеров XIX—XX веков (65 полотен), собрание работ старых мастеров (15 картин), коллекция полотен современных художников-импрессионистов и реалистов (четыре штуки), коллекция скульптур XIX—XX веков (шесть экземпляров) и скульптура Гуглиельмо Пуги «Мальчик-рыбак».

Наряду с этим Порошенко с женой задекларировали пять наручных часов (Hublot, Breguet, Patek Phillippe), 12 ювелирных изделий, четыре предмета одежды, машину химчистки, три сумки, четыре мебельных и столько же кухонных гарнитуров, три каминных набора, настольные часы, комплект из 14 бра, две люстры, два телевизора и проектор, два ковра и рояль. Всего Петр Порошенко задекларировал доходов и имущества на 127 миллионов 295 тысяч 570 гривен (4 407 743 евро). Доход жены украинского лидера Марины Порошенко в 2016 году составил 75 тысяч гривен (2 596 евро).