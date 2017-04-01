В Ираке уничтожен заместитель главаря ИГИЛ

Ияд аль-Джумейли считался «военным министром» джихадистов.

Командир террористической группировки Исламское государство Ияд аль-Джумейли, который считается заместителем лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, уничтожен при помощи авиаудара в Ираке.

Об этом сообщает государственное телевидение со ссылкой на данные иракской военной разведки.

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По их данным, Ияд аль-Джумейли вместе с другими командирами джихадистов погиб в районе города Эль-Каим, расположенного неподалеку от иракско-сирийской границы.

Он считался вторым человеком в структуре ИГИЛ и «военным министром» джихадистов.

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