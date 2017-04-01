В Ираке уничтожен заместитель главаря ИГИЛ

Ияд аль-Джумейли считался «военным министром» джихадистов.
Командир террористической группировки Исламское государство Ияд аль-Джумейли, который считается заместителем лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, уничтожен при помощи авиаудара в Ираке.
Об этом сообщает государственное телевидение со ссылкой на данные иракской военной разведки.
По их данным, Ияд аль-Джумейли вместе с другими командирами джихадистов погиб в районе города Эль-Каим, расположенного неподалеку от иракско-сирийской границы.
Он считался вторым человеком в структуре ИГИЛ и «военным министром» джихадистов.Еще по этой теме