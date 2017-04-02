Сотни турецких дипломатов и военных просят убежища в Германии

Ни по одному из ходатайств решение пока не было принято.

В Германии растет число турецких дипломатов и военнослужащих, попросивших у властей ФРГ политическое убежище. В настоящее время на рассмотрении Федерального ведомства по делам миграции и беженцев находятся 262 соответствующих ходатайства, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, ни по одному из ходатайств решение пока не было принято. Ведомство разрабатывает сейчас позицию в отношении беженцев из Турции на основе оценок министерства иностранных дел Германии.

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Согласно этим оценкам, в Турции наблюдается систематическое преследование предположительных сторонников движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке переворота. По мнению немецкого МИД, обвинения в терроризме предъявляются турецким гражданам по незначительным предлогам.

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