В Британии усилена охрана аэропортов и АЭС из-за угрозы терактов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Великобритании аэропортам и АЭС предписано усилить защиту от террористических атак из-за возрастания угроз системам электронной безопасности. Об этом пишет газета The Telegraph.

За минувшие сутки спецслужбы выпустили ряд уведомлений, предупредив, что террористы, возможно, разработали способы обхода систем безопасности.

Они указывают, что «Исламское государство» и другие террористические группировки разработали способы закладки взрывчатых веществ в ноутбуках и мобильных телефонах, которые, возможно, позволят пройти проверки в аэропортах.

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Также есть опасения, что хакеры, работающие на террористов, могут попытаться обойти системы безопасности АЭС. Спецслужбы предупреждают, что

террористы, иностранные шпионы и «хактивисты» будут стремиться использовать уязвимости в средствах защиты отрасли.

Как сообщалось ранее, американские спецслужбы полагают, что ИГ и другие экстремистские группировки разработали новый способ установки взрывных устройств в различные гаджеты, из-за чего их не могут засечь сканеры в аэропортах. Представители разведки считают, что террористы смогли заполучить оборудование, использующееся в аэропортах. С его помощью они проверяют, насколько эффективно могут прятать бомбы в ноутбуках и других электронных устройствах.

Отмечалось, что именно эти данные повлияли на решение запретить во второй половине марта пассажирам, следующим в США из ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока, брать в салон самолетов электронные устройства.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.


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