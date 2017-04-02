Хакеры взломали приложение газеты New York Post и обратились к Трампу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Хакеры взломали приложение американской газеты New York Post и отправили несколько push-уведомлений, в которых выразили поддержку президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

«Слава президенту Дональду Трампу», — гласило одно из сообщений.

Руководство газеты извинилось перед читателями, сообщив, что кто-то получил доступ к приложению. В настоящий момент редакция устраняет уязвимости.

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«Открой свое сердце для тех, кого ты не понимаешь, и прислушайся к тем, кого боишься и на кого смотришь свысока»,

— написали неизвестные, взломав приложение газеты.

Также хакеры процитировали слова из песни Come As You Are группы Nirvana.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали фейсбук президента Франции Франсуа Олланда.


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