Тиллерсон о Лаврове: Ему танцевать не позволено!

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО удостоился стоячей овации за свой комментарий относительно действующей структуры власти в России. Как сообщает портал Politico, Тиллерсон фактически назвал бессмысленными попытки наладить контакт с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, поскольку главе российского МИДа все равно «танцевать не позволено».

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Шутка прозвучала в неформальной обстановке во время ланча. Один из министров, говоря об отношениях альянса с Россией, заявил, что «для танго нужны двое». Тиллерсон на это ответил: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, и даже получить что-то с этого. Но вы точно не сможете станцевать с Сергеем Лавровым, поскольку ему не позволено танцевать».

Один из дипломатов в беседе с Politico затем рассказывал: «Это была настоящая овация. Буквально. Он сорвал аплодисменты». По словам собеседников портала, госсекретарь США таким образом

весьма прямо намекнул, что в России все решения принимает лишь один человек.

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Как отмечают журналисты, перед встречей среди представителей НАТО господствовали скептические настроения относительно Тиллерсона. Министры не знали, что ожидать от нового главы Госдепартамента, которого назначил на этот пост Дональд Трамп - человек, некогда называвший альянс изжитками прошлого. Однако Тиллерсону удалось развеять сомнения среди коллег.

"Он выразился предельно ясно и четко об отношениях США и союзников. Поддержка Тиллерсона была безоговорочной. Он дал всем понять, что Вашингтон будет поддерживать своих друзей по альянсу без всяких "но" и "если", - поделился с Politico один из дипломатов.

В ходе официальной части мероприятия Тиллерсон заявил, что США привержены принципам альянса и продолжат поддерживать НАТО. «Мы понимаем, что угроза против одного из нас - это угроза нам всем, и мы будем отвечать на эти угрозы соответствующим образом», - подчеркнул госсекретарь.


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