Ушел, хлопнув дверью: Трамп покинул Овальный кабин, не подписав документы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах.

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Как отмечается, вице-президент Майк Пенс попытался догнать главу Белого дома, однако Трамп удалился. По правилам, президент США должен подписывать указы в Овальном кабинете и в присутствии журналистов.

Стоит отметить, что Трамп покинул кабинет после вопроса одного из репортеров о бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне, который подал в отставку с поста 13 февраля и намерен дать показания о связях предвыборного штаба республиканца с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

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Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита, в пятницу, 31 марта. Согласно первому документу, Департаменту торговли дается 90 дней, чтобы подготовить отчет о факторах, влияющих на торговый дефицит. Еще один указ направлен на увеличение сбора импортных пошлин.

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