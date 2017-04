Ушел, хлопнув дверью: Трамп покинул Овальный кабин, не подписав документы

Как отмечается, вице-президент Майк Пенс попытался догнать главу Белого дома, однако Трамп удалился. По правилам, президент США должен подписывать указы в Овальном кабинете и в присутствии журналистов.

Стоит отметить, что Трамп покинул кабинет после вопроса одного из репортеров о бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне, который подал в отставку с поста 13 февраля и намерен дать показания о связях предвыборного штаба республиканца с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Twitter

President Trump forgets to sign executive order, walks out of ceremony. Pence remembers, grabs executive order from desk. @realDonaldTrump pic.twitter.com/h1kDBvwcP5— Vic Berger IV (@VicBergerIV) 31 March 2017