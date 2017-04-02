Генпрокурор Украины рассказал о поездке убийцы Вороненкова в ДНР

Юрий Луценко
 

Юрий Луценко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины Павел Паршов, которого Киев называет исполнителем убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, за несколько недель до покушения посетил территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

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По его словам, 6 марта Паршов был замечен в Донецке. «Мы обыскали квартиру, где он остановился с двумя людьми», — утверждает генпрокурор. Как силовикам удалось провести там обыск, он не уточнил.

Также Луценко сообщил, что Паршов контактировал с ополченцами на неподконтрольных Киеву территориях. Все это дает основания подозревать, что к организации убийства Вороненкова причастна Россия, считает глава надзорного ведомства.

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В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Фото: В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова0

В причастности к гибели бывшего депутата Москву обвинял и президент Украины Петр Порошенко. В Кремле данные утверждения назвали абсурдными.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре столицы Украины. Его телохранитель ранил предполагаемого киллера Павла Паршова, впоследствии тот скончался в больнице. 25 марта бывшего депутата Госдумы от КПРФ похоронили на Зверинецком кладбище Киева.

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