Система провалила распознавание отпечатков пальцев президента Армении

 

Фото: TASS/Scanpix

Электронная система на избирательном участке не смогла распознать отпечатки пальцев армянского президента Сержа Саргсяна. Об этом сообщает в воскресенье, 2 апреля, Sputnik Армения.

Глава государства перед голосованием на парламентских выборах подносил пальцы к специальному устройству, однако оно не увидело ни одного из них. Как отмечается, процедуру пытались повторить несколько раз. На вопрос о ее длительности Саргсян заметил, что это не в его компетенции.

В итоге президенту пришлось предъявлять членам избирательной комиссии паспорт. Его система также распознала с большим трудом. Только после этой процедуры Саргсяну выдали талон для голосования.

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Агентство отмечает, что глава государства голосовал в Ереване на избирательном участке N9/18, расположенном в школе имени Спендиаряна. Он прибыл на него в сопровождении супруги Риты.

Голосование на выборах в Национальное собрание началось в 08:00 по местному времени на более чем двух тысячах участков. Для прохождения в законодательный орган партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, блокам — семипроцентный. Порога явки нет. Голосование завершится в 20:00.

Выборы в Национальное собрание — первые после принятия поправок в конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.


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