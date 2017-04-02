В Пакистане смотритель храма зарезал 20 прихожан

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Смотритель суфийского храма в пакистанской провинции Пенджаб и несколько его сообщников убили 20 прихожан. Еще четыре человека находятся в критическом состоянии, сообщает местное издание Dawn.

По данным полиции, речь идет о ритуальном убийстве. Смотритель и четверо его сообщников арестованы. Сначала злоумышленники опоили прихожан храма наркотиками, а затем нанесли им многочисленные удары палкой и ножами.

Врач местного госпиталя подтвердил, что на телах жертв, которые были найдены обнаженными, обнаружены колото-резаные раны и следы ударов тупым предметом.

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По данным полиции, смотритель храма страдает психическим заболеванием. Он признался в совершенных убийствах. По предварительной информации, он и раньше практиковал избиение прихожан с целью «очищения».


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