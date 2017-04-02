Акции протеста в центре Москвы обернулись задержанием десятков человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Протестная акция в центре Москвы обернулась задержанием десятков человек. В центре города в ожидании активистов были усилены меры безопасности: у входов на Красную площадь установили металлоискатели, территорию патрулировали сотрудники ОМОНа, передает «Эхо Москвы».

В начале задержания были единичными, но затем при попытке пройти по Тверской в сторону Кремля начали забирать десятками. Накануне Следственный комитет возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам.ТАСС сообщает, что активнее всего людей задерживали в районе Триумфальной площади при попытке пройти по Тверской улице в сторону Кремля. Корреспондент агентства передал, что в автозаки забрали более 20 человек. «Свобода» сообщает, что на Триумфальной задержали около трех десятков человек.

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Очевидцы сообщали о единичных задержаниях на Красной и Манежной площадях. У Мавзолея полиция забрала человека с флагом России, а на Манежной - школьника, в портфеле которого нашли Конституцию.

Утром около Манежной площади и Александровского сада были установлены специальные металлические ограждения. При этом проход на Красную площадь пока открыт для пешеходов. Журналист «Эха» Владимир Варфоломеев опубликовал в своем Instagram фото ограждений и рамок металлоискателей у входа на главную площадь столицы.

В районе станции метро «Театральная» припаркованы автобусы спецсвязи, в центре города много полицейских, а также сотрудников ОМОНа.

Первым признаком активности на Красной площади стал человек с флагом России. Вместо полиции его окружили журналисты и фотографы.

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На площадях встречаются и провокаторы - как минимум одного тоже задержали и посадили в автозак.

Накануне Федеральная служба охраны сообщила, что Красная площадь будет закрыта для посетителей в воскресенье, 2 апреля, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Протестные «гуляния» в центре Москвы, которые прошли в прошлое воскресенье, обернулись массовыми задержаниями: на Тверскую и прилегающие улицы вышло до 30 тысяч человек, более 1000 были задержаны. Менее масштабные акции протеста также прошли в десятках других городов России.


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