Акции протеста в центре Москвы обернулись задержанием десятков человек

Протестная акция в центре Москвы обернулась задержанием десятков человек. В центре города в ожидании активистов были усилены меры безопасности: у входов на Красную площадь установили металлоискатели, территорию патрулировали сотрудники ОМОНа, передает «Эхо Москвы».

В начале задержания были единичными, но затем при попытке пройти по Тверской в сторону Кремля начали забирать десятками. Накануне Следственный комитет возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам.ТАСС сообщает, что активнее всего людей задерживали в районе Триумфальной площади при попытке пройти по Тверской улице в сторону Кремля. Корреспондент агентства передал, что в автозаки забрали более 20 человек. «Свобода» сообщает, что на Триумфальной задержали около трех десятков человек.

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Красную площадь, вопреки сообщениям, сегодня так и не закрыли, но на входах поставили металлоискатели. A post shared by Vladimir Varfolomeev (@varfolomeev) on Apr 2, 2017 at 12:52am PDT

Очевидцы сообщали о единичных задержаниях на Красной и Манежной площадях. У Мавзолея полиция забрала человека с флагом России, а на Манежной - школьника, в портфеле которого нашли Конституцию.

Утром около Манежной площади и Александровского сада были установлены специальные металлические ограждения. При этом проход на Красную площадь пока открыт для пешеходов. Журналист «Эха» Владимир Варфоломеев опубликовал в своем Instagram фото ограждений и рамок металлоискателей у входа на главную площадь столицы.

В районе станции метро «Театральная» припаркованы автобусы спецсвязи, в центре города много полицейских, а также сотрудников ОМОНа.

Первым признаком активности на Красной площади стал человек с флагом России. Вместо полиции его окружили журналисты и фотографы.

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По Манежной площади ходит человек с флагом. Его никто не трогает, кроме журналистов pic.twitter.com/4wB6h5Vxde— Антон Б. (30+) (@antonb_ru) 2 April 2017

На площадях встречаются и провокаторы - как минимум одного тоже задержали и посадили в автозак.

Накануне Федеральная служба охраны сообщила, что Красная площадь будет закрыта для посетителей в воскресенье, 2 апреля, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Протестные «гуляния» в центре Москвы, которые прошли в прошлое воскресенье, обернулись массовыми задержаниями: на Тверскую и прилегающие улицы вышло до 30 тысяч человек, более 1000 были задержаны. Менее масштабные акции протеста также прошли в десятках других городов России.



