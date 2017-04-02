«Нельзя притеснять того, кого нет». В Чечне комментируют публикацию о преследованиях геев

1 апреля «Новая газета» сообщила, что в Чечне в последнее время происходят массовые облавы на людей, которые подозреваются в гомосексуальности.

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Газета со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что три человека были убиты, а задержаны были более ста человек. После этого другие издания попросили представителей региональных властей и общественников прокомментировать публикацию; как оказалось, в Чечне официальные лица не скрывают негативного отношения к гомосексуалам.

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова

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Появившаяся публикация — это абсолютная ложь. Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике. [Статья «Новой газеты» —] попытка очернить Чеченскую республику. Я ответственно заявляю, что этот газетный материал — ложь и дезинформация.

Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются. <…>

[про источники «Новой газеты».] Если в правоохранительных органах республики — МВД, прокуратуре и так далее — есть люди, которые что-то нашептывают, боясь себя назвать, они не мужчины, а пустое место.

Хеда Саратова, член Совета по правам человека при главе Чечни

Границу я не могу начертить, но я могу лишь сказать, что даже крайнюю меру в отношении таких людей общество, в котором мы живем, не осудит. Я думаю, что даже если такого человека убьют его же родственники, то они будут делать все что угодно, чтобы это не разглашать.

И вся судебная система, и те же органы тоже с пониманием отнесутся к тому, что случилось в этой семье. Особо не будут рыпаться и защищать этого человека. Ко мне не поступало ни одного заявления, но я бы не стала даже его рассматривать.

Я чеченка, я живу в этом обществе, и то, что вы говорите, это даже страшнее войны. Если мы сегодня будем на это глаза закрывать, я уверена, что наше общество будет разлагаться, а этого ни в коем случае нельзя допускать.

Я уверяю вас, в нашем чеченском обществе человек, который уважает себя, традиции и обычаи, он сам будет без каких-либо структур преследовать и делать все, чтобы таких людей в нашем обществе не было. Это зло, с которым будет каждый чеченец бороться.

Рустам Тапаев, председатель Союза чеченской молодежи

В этой ситуации я абсолютно не доверяю той информации, которая была опубликована в «Новой газете». У нас достаточно традиционное и религиозное общество и в Чеченской республике, и вообще на Кавказе. Поэтому к этому явлению вообще относятся явно негативно с одной стороны, с другой стороны о притеснениях и преследованиях я ни разу не слышал.

Но мы сторонники традиционных семейных ценностей, поэтому мы пропагандируем семейные ценности и считаем, что пропаганда других настроений вредна. Как в Чечне, так и в России.

Магомед Дениев, глава пресс-службы МВД по Чечне

Может, это первоапрельская шутка? Мы такую информацию «Новой газете» не давали.