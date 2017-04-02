СМИ: Экс-советник Трампа признался в связях с Россией

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, подозреваемый в связях с Россией, раскрыл информацию о своих доходах, полученных им с 2014 года за работу на технологические компании, политические группы, а также за выступления, пишет газета New York Times.

Первая версия финансовой отчетности была подана в управление этики и в Белый дом 11 февраля — за несколько дней до того, как ему пришлось покинуть свой пост. В ней Флинн скрыл платежи, полученные в 2015 году от российских компаний, в частности, от телеканала RT, «Лаборатории Касперского» и авиакомпании «Волга-Днепр», указывает The Washington Post со ссылкой на опубликованные Белым домом документы. Адвокат Флинна пояснил, что это был только «черновик» декларации.

Однако все эти данные есть в новой декларации, которую экс-советник отправил в эту пятницу. Отмечается, что после отставки Белый дом попросил экс-советника все же предоставить полный отчет, указав все организации, которые платили за его речи. Из новой декларации следует, что

Флинн получил $45 тыс. от российского телеканала Russia Today за выступление на мероприятии, посвященном десятилетию вещания.

Он также получил вознаграждения за сотрудничество с дочерней компанией «Лаборатории Касперского» и грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр».

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Сколько именно получил Флинн за сотрудничество с российскими компаниями, в декларации не указывалось, но перечисленные доходы были указаны в разделе «источники дохода, превышающие $5 тыс. в год». В общей сложности Флинн заработал за прошлый год $1,3 млн.

Майкл Флинн ушел в отставку после большого скандала. СМИ сообщили о его беседе с российским послом Сергеем Кисляком. Об этом контакте генерал не сообщил вице-президенту США Майклу Пенсу и другим представителям Белого дома.