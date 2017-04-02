Двухголовой змеей быть нелегко: одна голова агрессивная, другая — ничего не хочет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Житель Канзаса Джейсон Талботт обнаружил редкий экземпляр: двухголовую змейку. По некоторым данным, такое приходится один раз на десять тысяч особей.

Обычно немногие выживают. Как уточняет Mirror, нашли змею друзья Джеймса, которые тут же ему позвонили, так как знали, что он любит ползучих тварей и уже сфотографировал более сотни видов. По словам Джеймса, двухголовой змее жить нелегко — чтобы двигаться хоть в каком-то направлении, обеим головам нужно действовать сообща. Как только они перестают сотрудничать, тельце змеи никуда не сдвинется.

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Змейка пока настолько мала, что ее укусы даже не способны повредить человеческую кожу. Мужчина однако заметил, что одна голова намного агрессивнее второй. Смешно, что в двухголовой змее уживались две личности. Одна голова была очень агрессивна и пыталась все вокруг кусать. Но проблема в том, что у них со второй головой одно тело, поэтому первой нужно было, чтобы вторая сотрудничала. Было забавно наблюдать за процессом,— рассказал он. Издание добавляет, что иногда двухголовые особи истребляют вторую половину, после чего сами умирают.


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