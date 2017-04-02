Женщины России начали возвращаться к турецким мужьям после нормализации отношений

Многие россиянки, которые вышли замуж за граждан Турции, начали возвращаться в Турцию после процесса нормализации отношений между Анкарой и Москвой, сообщает Hurriyet.

Отмечается, что часть россиянок покинули страну после инцидента с российским Су-24, который сбил турецкий истребитель 24 ноября 2015 года.

По данным издания, около 60 тыс. граждан России проживают в Анталье, причем большая часть из них женского пола. Примерно 40 тыс. россиянок замужем за турецкими мужчинами, при этом в общей сложности в таких семьях около 80 тыс. детей.

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Глава ассоциации русских искусства и культуры Ирина Бальчи отметила, что кризис в отношениях двух стран повлиял и на браки между турецкими мужчинами и российскими женщинами.

По ее словам, в тот период около 2 тыс. женщин покинули своих мужей, забрав с собой детей.

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