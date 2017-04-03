На Синае уничтожили одного из самых опасных боевиков в Египте

 

Фото: AP/Scanpix

Армия Египта в ходе воздушной операции на севере Синайского полуострова уничтожила одного из основателей действующей на полуострове террористической группировки «Бейт аль-Макдис». Ранее эта организация присягнула на верность «Исламскому государству».

По данным портала «Йоум7», убитого боевика звали Абу Анис аль-Ансари, и он считался одним из наиболее опасных и разыскиваемых террористов в Египте. Операция по его ликвидации прошла 18 марта, при этом были убиты еще 17 боевиков группировки.

На севере Синайского полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет продолжается антитеррористическая операция. Ситуация там осложнилась в 2013 году после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Исламистские экстремистские группировки, обосновавшиеся на севере Синайского полуострова, регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Земля
Земля, Liepupes pag., 49999 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Создана уникальная серия фото секс-работниц Wo&Men

Создана уникальная серия фото секс-работниц

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин Showbiz

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар Hi-Tech

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар

Военная форма на бикини: из рубахи-парня - в знойную красотку... Wo&Men

Военная форма на бикини: из рубахи-парня - в знойную красотку...

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером Wo&Men

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером

Египет

Исламское государство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
IZPILDDIREKTORS/-E
IZPILDDIREKTORS/-E
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 