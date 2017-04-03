На Синае уничтожили одного из самых опасных боевиков в Египте

Армия Египта в ходе воздушной операции на севере Синайского полуострова уничтожила одного из основателей действующей на полуострове террористической группировки «Бейт аль-Макдис». Ранее эта организация присягнула на верность «Исламскому государству».

По данным портала «Йоум7», убитого боевика звали Абу Анис аль-Ансари, и он считался одним из наиболее опасных и разыскиваемых террористов в Египте. Операция по его ликвидации прошла 18 марта, при этом были убиты еще 17 боевиков группировки.

На севере Синайского полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет продолжается антитеррористическая операция. Ситуация там осложнилась в 2013 году после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Исламистские экстремистские группировки, обосновавшиеся на севере Синайского полуострова, регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных.