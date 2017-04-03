Трамп объяснил отказ пожать руку Меркель

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times прокомментировал сообщения о том, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель отказался пожать ей руку.

«У меня была отличная встреча с канцлером Меркель. Я пожал ей руку около пяти раз, затем мы сидели на двух стульях. Я предполагаю, что репортер сказал пожать ей руку, но я этого уже не слышал», − отметил президент США.

Напомним, 17 марта во время протокольной фотосъемки в Белом доме Трамп не пожал руку Меркель.

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Позже в администрации президента США попытались сгладить негативное впечатление от поведения Трампа на встрече и назвали инцидент результатом недопонимания.

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