Премьер-министр Сербии выиграл президентские выборы

Премьер Сербии Александр Вучич
 

Премьер Сербии Александр Вучич. Фото: REUTERS/Scanpix

На президентских выборах в Сербии победу одержал действующий премьер-министр Александр Вучич.

Так, за него свои голоса отдали 58% избирателей. Второе место на выборах занял оппозиционный кандидат Саша Янкович, набравший 14% голосов, сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.

Вучич уже поблагодарил граждан страны за доверие и заявил, что новое правительство будет сформировано в течение двух ближайших месяцев.

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Он также отметил, что граждане страны, проголосовавшие за него, поддерживают налаживание отношений с Россией и Китаем. «Для меня важно, что эти выборы продемонстрировали, что подавляющее большинство граждан Сербии одобряет продолжение пути в ЕС при поддержании тесных связей с Китаем и Россией», — сказал он.

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