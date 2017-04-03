В отделении полиции избили сотрудников штаба Навального

 

Алексей Навальный. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Самаре в отделении полиции сотрудники правоохранительных органов избили двух сотрудников предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. У активиста Егора Алашеева ушиб грудной клетки и следы удушения на шее, у Максима Дементьева - ушиб ключицы и подозрение на сотрясение мозга, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на руководителя штаба Екатерину Герасимову.

Алашеев и Дементьев были задержаны в воскресенье, когда они направлялись на согласованный с властями митинг против сокращения социальных выплат пенсионерам и за отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Всего в акции приняли участие около четырех тысяч человек.

В беседе с порталом «ОВД-Инфо» Герасимова уточнила, что

после избиения в отделении полиции активистов отвезли в травмпункт.

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Информации о том, по какой причине были задержаны активисты, нет.

Отметим, что 31 марта международная правозащитная организация Amnesty International объявила узниками совести всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, задержанных 26 марта в Москве, а впоследствии отправленных под арест.

Кроме того, в Amnesty International заявили, что все мирные участники протестов, арестованные по итогам несанкционированных акций 26 марта, также являются узниками совести, «лишенными свободы только за попытку реализации своего права на свободу мирных собраний».

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