Убийство в Литве: состоялось прощание с погибшей семьей

В субботу, 1апреля, в Табаришкес Каунасского района состоялось прощание с убитыми членами семьи Анупрайтис - родителями Гинтаром и Анджелой, братом Гинтара Нериюсом и его матерью - бабушкой Эгидиюса - Геновайте. Урны с прахом погибших похоронены в общей семейной могиле.

На прощальную церемонию и богослужение явились только близкие - несколько десятков человек, сообщает 15min.lt. Правда, хватало любознательных людей, которые наблюдали за церемонией со стороны, а другие решили попрощаться у могилы.

«Мы с Гинтаром когда-то работали вместе. Потом иногда встречал в магазине. Это была закрытая семья, странная. То, что произошло сейчас - страшно. Нет слов. Но несчастий хватало и раньше. В 1994 году один из сыновей - Вилмантс - покончил с собой (Вилмантс - сын убитой Геновайте, брат Гинтара и Нериюса - ред.). Молодой был... Там что-то внутри произошло, какие-то разногласия», - вспоминает знакомая семьи Рита.

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На похороны пришла и сестра подозреваемого Эгидийса Сандра с детьми и мужем, которые живут в Англии.

Все расходы на похороны покрыло районное самоуправление. Кроме того, самоуправление покроет расходы на заботу о выжившем дедушке, который на похороны приехать не смог, так как все еще лечится больнице. Но, как только состояние здоровья позволит, его переселят в один из приютов для престарелых.















































Aizvērt В Литве прощаются с убитой семьей Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt Alius Korolyov/15min.lt







Как уже ранее сообщал Русский TVNET, В понедельник вечером (27 марта) поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) были обнаружены трупы двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями. Работники полиции всю ночь разыскивали подозреваемого в преступлении 27-летнего сына одной из убитых. Предполагается, что мужчина убил свою мать (1968 г.р.), бабушку (1942 г.р.), отца (1967 г.р.) и его брата (1979 г.р.). А 81-летний дедушка подозреваемого, получивший ранение ноги, остался жив. Пенсионера увезли в больницу в шоковом состоянии.

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