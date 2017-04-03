Разведка Литвы: во время учений РФ и Белоруссии возможны провокации

Разведка Литвы предупредила о возможных провокациях во время военных учений Российской Федерации и Республики Беларусь, запланированных на сентябрь. Согласно информации разведслужб, в их сценарии будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО.

«В связи со значительными рычагами влияния России в Белоруссии не исключаются провокации или возможность предумышленных инцидентов на границах с Литвой и Польшей во время военных учений «Запад 2017», которые будут проходить на границе», - отмечают разведывательные ведомства Литвы.

Об этом говорится в оценке угроз нацбезопасности, которую ежегодно публикуют Департамент госбезопасности Литвы и второй департамент оперативных служб при Министерстве обороны.

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В документе указано, что наибольшую угрозу для Литвы по-прежнему представляет агрессивная внешняя политика России, концентрация ее военных мощностей у границы страны и активная разведывательная деятельность.

Недавно белорусское оборонное ведомство сообщило о том, что в учениях «Запад 2017» с 14 по 20 сентября примут участие 13 тыс. военных и учения будут носить оборонный характер.

Литовская же разведка утверждает, что «вполне вероятно, что настоящее число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО».

В отчете также говорится, что Россия, которая сейчас укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, может в течение 24-48 часов начать боевые действия против Балтийских стран.

В документе отмечается, что в ближайшее время Россия дислоцирует в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» на постоянной основе, «мотивируя этот шаг якобы ответом на действия НАТО». До сих пор эти установки привозились в Калининградскую область только на учения, а потом увозились.