И снова изнасилование выложено на Facebook (видео)

В Чикаго сообщено о задержании и аресте 14-летнего подростка. Его обвиняют в задержании несовершеннолетней девушки. Более того, свои действия он транслировал в Facebook Live.

Как сообщает со ссылкой на Engadget Lenta.ru, пятнадцатилетняя американка подверглась нападению 19 марта. Девушку похитили по пути домой из церкви, ее удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи, когда злоумышленник решился на трансляцию преступления в соцсети. Издевательства в прямом эфире наблюдали 40 человек.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Chicago Teen Apparently Gang-Raped On Facebook Live, According To Police

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По этому делу ожидаются дальнейшие аресты.

Стоит ли говорить, что после случившегося девушка подверглась настоящей травле в соцсетях, а ее семье даже пришлось переехать в другой город.

Видео

Это далеко не первый случай, когда акты насилия транслируются в прямом эфире в соцсетях. Как уже сообщал Русский TVNET, в начале февраля этого года, в Instagram появились шокирующие фото и видео: В Риге двое парней насилуют девушку. Об этом сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного изнасилования.

По делу был начат уголовный процесс за сексуальное изнасилование, совершенное в группе. За это может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, либо пожизненный срок.

В январе в Швеции задержали троих мужчин, транслировавших изнасилование девушки в Facebook Live. В правоохранительные органы обратилась одна из случайных зрителей.

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Она обнаружила трансляцию в закрытой группе в Facebook, сообщила полиции, после чего насильников арестовали во время прямого эфира.