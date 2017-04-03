Литовские спецслужбы назвали имя российского шпиона

Литовский Департамент госбезопасности в понедельник опубликовал имя российского шпиона и попросил жителей предоставить информацию о нем.

В отчете департамента сказано, что сотрудник Российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Кулешов активно вербует жителей Литвы, которые приезжают в Калининградскую область, пишет LETA.

Сообщается, что Кулешов выдает себя за сотрудника российской пограничной службы или местных органов власти, сотрудника программы Европейского Союза или координатора проектов.

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Потенциальные цели он высматривает на двусторонних встречах по региональному сотрудничеству, на финансируемых ЕС конференциях, а также на мероприятиях литовской общины.

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