Литовские спецслужбы назвали имя российского шпиона

 

Фото: BNS/Scanpix

Литовский Департамент госбезопасности в понедельник опубликовал имя российского шпиона и попросил жителей предоставить информацию о нем.

В отчете департамента сказано, что сотрудник Российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Кулешов активно вербует жителей Литвы, которые приезжают в Калининградскую область, пишет LETA.

Сообщается, что Кулешов выдает себя за сотрудника российской пограничной службы или местных органов власти, сотрудника программы Европейского Союза или координатора проектов.

Реклама

Потенциальные цели он высматривает на двусторонних встречах по региональному сотрудничеству, на финансируемых ЕС конференциях, а также на мероприятиях литовской общины.

Еще по этой теме
KNAB хотел допросить Трампа

KNAB хотел допросить Трампа

Разведка Литвы: во время учений РФ и Белоруссии возможны провокации

Разведка Литвы: во время учений РФ и Белоруссии возможны провокации

Россия в прошлом году проводила кибершпионаж против латвийских политиков и журналистов

Россия в прошлом году проводила кибершпионаж против латвийских политиков и журналистов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Земля
Земля, Jelgava, 20000 EUR

reklama.vesti.lv

Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и... Wo&Men

Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и...

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль Hi-Tech

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль

Без стыда и белья: Глюкоза пришла на эфир в пикантном виде Showbiz

Без стыда и белья: Глюкоза пришла на эфир в пикантном виде

Создана уникальная серия фото секс-работниц Wo&Men

Создана уникальная серия фото секс-работниц

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером Wo&Men

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером

Литва

Шпионы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 