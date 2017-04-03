Очевидцы о смертельном ДТП с детьми в Швеции: это было жутко

«Это должна была быть веселая поездка, которая осталась бы в памяти на долгое время», - рассказал Фредрик Альмквист, дочь которого выжила в аварии. Автобус, везший детей на горнолыжный курорт, попал в аварию в воскресенье утром около шведского города Харьедалена. Шведские спасатели и родители погибших детей рассказали о жуткой картине, которая открылась их взору на месте тяжелого ДТП, в котором погибли трое детей и пострадали еще 30 человек, - сообщает rus.postimees.ee.

Как уже сообщалось, в воскресенье а трассе в Швеции съехал в кювет и перевернулся автобус. В автобусе были 59 человек, среди которых 52 школьника, шесть взрослых и водитель. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали 30 человек, погибли трое. К моменту ДТП водитель проехал около 600 километров. В момент аварии большинство детей спали, пишет The Local.

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Первым, кто прибыл на место происшествия, был спасатель Гермунд Кристенсен. Мужчина рассказал, что

много раз выезжал на вызовы, но никогда не видел такой жуткой картины. «Это было словно место боевых действий», - отметил он.

Автобус лежал в канаве, стекла разбиты, дети пытались вытащить из-под обломков своих сверстников. Многие были в шоке, кричали и плакали. На снегу были видны следы крови.

Он отмечает, что авария оставила отпечаток на каждом. «Все в том или ином смысле пострадали», - отметил полицейский.

«Когда я приехал на место аварии, то ситуация казалась хаотичной. Много спасателей, много полиции. Ученики ехали в горы», - сказал корреспондент местной газеты Tidningen harjedalen, который вел прямую трансляцию с места происшествия.