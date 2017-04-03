Порошенко поблагодарил Меркель и Олланда за безвиз

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Петр Порошенко пообщался по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко поблагодарил Меркель и Олланда за поддержку во внедрении безвизового режима для украинцев.

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Также по телефону обсудили ситуацию на Донбассе. Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и постоянные обстрелы, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля, сообщает korrespondent.net.

«Президент Украины подчеркнул важность освобождения всех заложников, находящихся в оккупированном Донбассе и в России», - сообщают в пресс-службе.

Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации Минских договоренностей.

Как уже сообщал Русский TVNET, послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины.

В заявлении также говорится, что теперь по этому вопросу должен проголосовать Европарламент, который ранее сегодня опубликовал дату голосования за безвиз Украине - 5 апреля.

В то же время, бельгийский дипломат украинского происхождения Зенон Коваль сообщил, что не исключена возможность и блокировки «безвиза».
«В случае избрания президентом Франции Марин Ле Пен может сделать все, чтобы Украина не получила «безвиза» с ЕС», - сказал он.

По его словам, если президентом станет Эмманюэль Макрон, он «вряд ли будет возражать». «К тому же, трудно будет одной Франции заявить «нет», если все скажут «да«. Евросоюз не сможет себе этого позволить, потому что вообще потеряет доверие украинцев», — рассказал Коваль.

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