Два взрыва в петербургском метро. Сообщается о 10 погибших (дополняется)

В петербургском метро произошло два взрыва. Очевидцы сообщают о погибших. Среди них есть дети. В сети уже появились фото и видео с места событий. Все станции метро города закрыты. Путин не исключает, что это был теракт.

На станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошли взрыв, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Число погибших при двух взрывах уже возросло до 10. Lenta.ru уточняет, что пострадавшими по разным данным могут быть до 50 человек.

В свою очередь, «Интерфакс» сообщает, что был только один взрыв. Официальных данных до сих пор нет, поэтому до конца не ясно, все же был один или два взрыва. Пожара за взрывом не последовало. Все погибшие были внутри вагона в непосредственной близости от взрыва. «Дождь» уточняет, что поезд не имел сквозного прохода между вагонами, это старая модификация, поэтому 3-й вагон принял весь взрыв на себя.

Видео

«Предварительно, взрывом серьезно повреждено по одному вагону на каждой станции, производится эвакуация пострадавших как из искореженных вагонов, так и непосредственно со станций метрополитена», - сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Рассказы очевидцев

Издание «Бумага» пообщалось с человеком, который ехал во взорванном поезде:

«Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на Техноложку, люди выходили через стекла, двери не работали. Точно есть раненные».

Еще один монолог очевидца Полины, ехавшей в соседнем вагоне, опубликованный на сайте «Бумага».

— В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка.

Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался.

На «Технологическом институте» все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5–2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону «Ленинского проспекта».

«Я подъехала к «Технологическому институту», выхожу, все в дыму. На эскалаторе много людей. Люди лежат, девушка в крови. Везде кровь, - рассказала со слезами на глазах девушка. - Это было до того, как я приехала. Люди как раз начали подниматься. Это все было на синей ветке. Я ехала на красной»

«Мы там работаем, на первой полосе. Взрыв произошел, дым пошел, мы закрыли точку и побежали, - рассказала продавец. - Грохнуроло так, что затрясся ларек, я думала, рухнет».

Активирована кнопка «Я в безопасности»

После взрыва в Санкт-Петербурге Facebook активировал кнопку «Я в безопасности», чтобы пользователи соцсети, проживающие в этом городе, могли сообщить своим близким о том, что они не пострадали. Впервые Facebook применил такой шаг после взрыва в Париже.

Куда звонить, чтобы узнать о судьбе близких



+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ

Сообщается, что у «Убер» закончились машины в Петербурге. «Яндекс» попросил всех партнеров «Яндекс.Такси» в Петербурге «вывести на линии максимально возможное количество автомобилей». Об этом рассказал директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

Путин: скорее всего, это был теракт

«Фотанка» сообщает об еще одной бомбе на станции метро «Площадь восстания». Бомбу сейчас обезвреживают.

В метро Санкт-Петербурга сейчас усиливают меры безопасности. Все станции метро закрыты на вход и выход. До сих пор эвакуируют пассажиров. Улицы близ станций метро, где произошли взрывы, перекрыты, чтобы экстренные службы могли оперативно проехать.

Около 14 часов дня Путин проводил медиа-форум с журналистами,

а потом отправился на встречу с Лукашенко. В этот момент и прогремел взрыв.

Путин уже сказал, что власти сделают все для поддержи семей, родные которых погибли или пострадали в терракте. Он также заявил, что, скорее всего, это был теракт.

Журналист «Дождя», который был на встрече с Путиным, рассказал, что сейчас приняты повышенные меры безопасности. Журналисты узнали о случившемся в автобусе на пути в Константиновский дворец. Это достаточно далеко от места взрывов. В центр города российский президент не заезжал.

В результате взрыва в метро в Петербурге есть жертвы, сообщил источник https://t.co/iAyGnCYuJ8 pic.twitter.com/1LhMoLfQNC— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.