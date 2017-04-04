Россия признала взрыв в метро Питера терактом

В Следкоме России взрыв в метро Санкт-Петербурга признали терактом, сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Российские власти подтвердили гибель одиннадцати человек в метро Питера, еще 50 получили ранения. Среди них есть дети. В сети уже появились фото и видео с места событий. Все станции метро города закрыты.

Как сообщалось в первые минуты после трагедии, на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошли взрывы. Однако позже появилась информация, что взрыв неустановленного производства был один.

Метро в Санкт-Петербурге возобновило работу после взрыва

Открыли три линии из пяти. «Движение открыто по Линии 3,4,5 полностью. По Линии 2 есть движение от Купчино-Московской. От Петроградской -Парнас», - сообщают журналисты.

В Петербурге зажигают свечи. Фото: ANATOLY MALTSEV / EPA

В Петербурге у станции метро «Спасская» жители возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших в результате теракта, совершенного в понедельник, передает корреспондент «Росбалта» с места событий.

Люди приносят красные гвоздики, а также пластиковые стаканчики со свечами, поясняя, что скорбят о погибших от взрыва в подземке.

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Люди собираются в Москве на Манежной площади, чтобы возложить цветы в знак памяти погибших pic.twitter.com/xFlS20FcTr— RTVi (@RTVi) April 3, 2017

Фото: ANATOLY MALTSEV / EPA

Как пишет Немецкая волна,

в Германии все выпуски новостей открывались на тему взрыва в питерском метро.

Немецкие эксперты с самого начала не сомневались, что взрыв в Санкт-Петербурге был терактом. Они указывают на вовлеченность России в два вооруженных конфликта - в Украине и Сирии - и полагают, что взрыв мог быть актом мести либо со стороны исламистов из ИГИЛ, либо украинских праворадикальных ультрас.

Фото: VASILY MAXIMOV / AFP

По делу о теракте в Петербурге в розыск объявлены два человека

"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, сообщает Dni.ru.

Напомним,

в метро произошел только один взрыв – замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь восстания» было обезврежена.

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Terrible blasts in #SaintPetersburg metro, condemn attacks against innocent civilians, deep condolences to the relatives of victims.— Valsts prezidents (@Rigas_pils) April 3, 2017

В Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при теракте в метро



Газета.Ru сообщает, что власти Санкт-Петербурга регулярно выделяли деньги на закупки технических средств для антитеррористической безопасности подземки: рентгеновских установок, рамок металлоискателей и систем видеонаблюдения.

Всего с 2011 по 2016 год власти Санкт-Петербурга потратили как минимум два миллиарда рублей на закупку таких средств.











































































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ФСБ отчиталась об обезвреженном взрывном устройстве на «Площади Восстания». Оно было начинено поражающими элементами.

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Говорит о 10 погибших и 20 пострадавших. В свою очередь, Национальный антитеррористический комитет сообщает, что погибли 9 человек. Уточняется, что пострадавшими по разным данным могут быть до 50 человек.

Двое пострадавших при теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, доставленные в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, скончались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы.





В Москве усиливают безопасность. Власти дали поручение об усилении мер безопасности и «проведении проверки антитеррористической защищенности объектов Московского метрополитена, Московского центрального кольца, «Мосгортранса» и других транспортных предприятий Москвы». В аэропортах тоже усилены меры безопасности.

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СРОЧНО. В сети появились ФОТО обезвреженной бомбы на станции метро "Площадь Восстания pic.twitter.com/zLx4ooBmsr— Пятый канал Новости (@5tv) April 3, 2017

Петербург переживает транспортный коллапс

В Петербурге отменили плату за проезд в общественном транспорте, город стоит в пробках.

Cервис автоперевозок Uber сделал бесплатными поездки из района происшествия в Санкт-Петербурге до конца дня. А некоторые таксисты пытаются нажиться на ситуации.

Как пишут местные жители в соцсетях, через мобильное приложение вызвать машину невозможно. При этом

некоторые «бомбилы» подъезжают к скоплению людей и предлагают поездку в пять раз дороже.

Известно, что в больницы Санкт-Петербурга официально госпитализированы 25 человек, в том числе 1 ребенок.

Пожара за взрывом не последовало. Все погибшие были внутри вагона в непосредственной близости от взрыва. «Дождь» уточняет, что поезд не имел сквозного прохода между вагонами, это старая модификация, поэтому 3-й вагон принял весь взрыв на себя.

Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 3 апреля 2017 г.

Родственники погибших и пострадавшие при взрыве в метро получат компенсацию 34 тысячи евро

Родственникам погибших при взрывах в метро в Петербурге положены выплаты по 2,025 млн рублей. Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

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У МИД Латвии нет информации о возможных пострадавших гражданах Латвии в Санкт-Петербурге.

Министерство призвало находящихся там латвийцев сообщить родственникам о том, что с ними все в порядке. Если требуется консульская помощь, то писать стоит на palidziba@mfa.gov.lv или звонить по телефонам в Петербурге: + 7 (921) 961 62 11 или в Риге : + 371 26 33 77 11.

Видео

«Предварительно, взрывом серьезно повреждено по одному вагону на каждой станции, производится эвакуация пострадавших как из искореженных вагонов, так и непосредственно со станций метрополитена», - сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Рассказы очевидцев

Издание «Бумага» пообщалось с человеком, который ехал во взорванном поезде:

«Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на Техноложку, люди выходили через стекла, двери не работали. Точно есть раненные».

Еще один монолог очевидца Полины, ехавшей в соседнем вагоне, опубликованный на сайте «Бумага».

— В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка.

Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался.

На «Технологическом институте» все вышли.

Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5–2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону «Ленинского проспекта».

«Я подъехала к «Технологическому институту», выхожу, все в дыму. На эскалаторе много людей. Люди лежат, девушка в крови. Везде кровь, - рассказала со слезами на глазах девушка. - Это было до того, как я приехала. Люди как раз начали подниматься. Это все было на синей ветке. Я ехала на красной»

«Мы там работаем, на первой полосе. Взрыв произошел, дым пошел, мы закрыли точку и побежали, - рассказала продавец. - Грохнуло так, что затрясся ларек, я думала, рухнет».

Активирована кнопка «Я в безопасности»

После взрыва в Санкт-Петербурге Facebook активировал кнопку «Я в безопасности», чтобы пользователи соцсети, проживающие в этом городе, могли сообщить своим близким о том, что они не пострадали. Впервые Facebook применил такой шаг после взрыва в Париже.

Куда звонить, чтобы узнать о судьбе близких



+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ

Сообщается, что у «Убер» закончились машины в Петербурге. «Яндекс» попросил всех партнеров «Яндекс.Такси» в Петербурге «вывести на линии максимально возможное количество автомобилей». Об этом рассказал директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков. Город стоит в пробках, общественный транспорт в Петербурге сделали бесплатным.

По «России-24» передают, что школьникам рекомендовано остаться в школах, так как их не могут забрать родители

Генпрокуратура РФ: это теракт

«Фотанка» сообщает об еще одной бомбе на станции метро «Площадь восстания». Бомбу сейчас обезвреживают.

В метро Санкт-Петербурга сейчас усиливают меры безопасности. Все станции метро закрыты на вход и выход. До сих пор эвакуируют пассажиров. Улицы близ станций метро, где произошли взрывы, перекрыты, чтобы экстренные службы могли оперативно проехать.

Около 14 часов дня Путин проводил медиа-форум с журналистами,

а потом отправился на встречу с Лукашенко. В этот момент и прогремел взрыв.

Путин уже сказал, что власти сделают все для поддержи семей, родные которых погибли или пострадали в терракте. Он также заявил, что, скорее всего, это был теракт. Позже Генпрокуратура

официально назвала взрыв в метро терактом.

Журналист «Дождя», который был на встрече с Путиным, рассказал, что сейчас приняты повышенные меры безопасности. Журналисты узнали о случившемся в автобусе на пути в Константиновский дворец. Это достаточно далеко от места взрывов. В центр города российский президент не заезжал.

Cвои соболезнования выразили США и Совет Европы.

В результате взрыва в метро в Петербурге есть жертвы, сообщил источник https://t.co/iAyGnCYuJ8 pic.twitter.com/1LhMoLfQNC— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.

СРОЧНО: По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в петербургском метро. pic.twitter.com/DG3zfeIDRz— Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.