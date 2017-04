Россия признала взрыв в метро Питера терактом (дополняется)

Как сообщалось в первые минуты после трагедии, на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошли взрывы. Однако позже появилась информация, что взрыв неустановленного производства был один.

В Петербурге у станции метро «Спасская» жители возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших в результате теракта, совершенного в понедельник, передает корреспондент «Росбалта» с места событий.

Люди приносят красные гвоздики, а также пластиковые стаканчики со свечами, поясняя, что скорбят о погибших от взрыва в подземке.

По делу о теракте в Петербурге в розыск объявлены два человека

"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, сообщает Dni.ru.

Напомним,

в метро произошел только один взрыв – замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь восстания» было обезврежена.

Terrible blasts in #SaintPetersburg metro, condemn attacks against innocent civilians, deep condolences to the relatives of victims.— Valsts prezidents (@Rigas_pils) April 3, 2017

В Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при теракте в метро



Газета.Ru сообщает, что власти Санкт-Петербурга регулярно выделяли деньги на закупки технических средств для антитеррористической безопасности подземки: рентгеновских установок, рамок металлоискателей и систем видеонаблюдения.

Всего с 2011 по 2016 год власти Санкт-Петербурга потратили как минимум два миллиарда рублей на закупку таких средств.

ФСБ отчиталась об обезвреженном взрывном устройстве на «Площади Восстания». Оно было начинено поражающими элементами.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Говорит о 10 погибших и 20 пострадавших. В свою очередь, Национальный антитеррористический комитет сообщает, что погибли 9 человек. Уточняется, что пострадавшими по разным данным могут быть до 50 человек.

Двое пострадавших при теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, доставленные в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, скончались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы.





В Москве усиливают безопасность. Власти дали поручение об усилении мер безопасности и «проведении проверки антитеррористической защищенности объектов Московского метрополитена, Московского центрального кольца, «Мосгортранса» и других транспортных предприятий Москвы». В аэропортах тоже усилены меры безопасности.

Петербург переживает транспортный коллапс

В Петербурге отменили плату за проезд в общественном транспорте, город стоит в пробках.

Cервис автоперевозок Uber сделал бесплатными поездки из района происшествия в Санкт-Петербурге до конца дня. А некоторые таксисты пытаются нажиться на ситуации.

Как пишут местные жители в соцсетях, через мобильное приложение вызвать машину невозможно. При этом

некоторые «бомбилы» подъезжают к скоплению людей и предлагают поездку в пять раз дороже.

Известно, что в больницы Санкт-Петербурга официально госпитализированы 25 человек, в том числе 1 ребенок.

Пожара за взрывом не последовало. Все погибшие были внутри вагона в непосредственной близости от взрыва. «Дождь» уточняет, что поезд не имел сквозного прохода между вагонами, это старая модификация, поэтому 3-й вагон принял весь взрыв на себя.

Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 3 апреля 2017 г.