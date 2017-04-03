Россия признала взрыв в метро Питера терактом (дополняется)

Официально сообщается, что взрыв неустановленного производства произошел в петербургском метро около 14:40. Очевидцы сообщают о погибших. Среди них есть дети. В сети уже появились фото и видео с места событий. Все станции метро города закрыты. Генпрокуратура официально назвала взрыв в метро терактом.
Как сообщалось в первые минуты после трагедии, на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошли взрывы. Однако позже появилась информация, что взрыв неустановленного производства был один.
В Петербурге у станции метро «Спасская» жители возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших в результате теракта, совершенного в понедельник, передает корреспондент «Росбалта» с места событий.
Люди приносят красные гвоздики, а также пластиковые стаканчики со свечами, поясняя, что скорбят о погибших от взрыва в подземке.
Люди собираются в Москве на Манежной площади, чтобы возложить цветы в знак памяти погибших pic.twitter.com/xFlS20FcTr— RTVi (@RTVi) April 3, 2017
По делу о теракте в Петербурге в розыск объявлены два человека
"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, сообщает Dni.ru.
Напомним,
в метро произошел только один взрыв – замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь восстания» было обезврежена.
Terrible blasts in #SaintPetersburg metro, condemn attacks against innocent civilians, deep condolences to the relatives of victims.— Valsts prezidents (@Rigas_pils) April 3, 2017
В Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при теракте в метро
Газета.Ru сообщает, что власти Санкт-Петербурга регулярно выделяли деньги на закупки технических средств для антитеррористической безопасности подземки: рентгеновских установок, рамок металлоискателей и систем видеонаблюдения.
Всего с 2011 по 2016 год власти Санкт-Петербурга потратили как минимум два миллиарда рублей на закупку таких средств.
ФСБ отчиталась об обезвреженном взрывном устройстве на «Площади Восстания». Оно было начинено поражающими элементами.
Второй вертолёт сел прямо сейчас на Московский проспект. Прилетело начальство. Докладывают. #Питер #Теракт pic.twitter.com/m8TWRVuFqe— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) April 3, 2017
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Говорит о 10 погибших и 20 пострадавших. В свою очередь, Национальный антитеррористический комитет сообщает, что погибли 9 человек. Уточняется, что пострадавшими по разным данным могут быть до 50 человек.
Двое пострадавших при теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, доставленные в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, скончались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы.
Полтавченко на подходе pic.twitter.com/XrukH7bRZV— Ekaterina Vinokurova (@k_vinokurova) 3 апреля 2017 г.
В Москве усиливают безопасность. Власти дали поручение об усилении мер безопасности и «проведении проверки антитеррористической защищенности объектов Московского метрополитена, Московского центрального кольца, «Мосгортранса» и других транспортных предприятий Москвы». В аэропортах тоже усилены меры безопасности.
СРОЧНО. В сети появились ФОТО обезвреженной бомбы на станции метро "Площадь Восстания pic.twitter.com/zLx4ooBmsr— Пятый канал Новости (@5tv) April 3, 2017
Петербург переживает транспортный коллапс
В Петербурге отменили плату за проезд в общественном транспорте, город стоит в пробках.
Cервис автоперевозок Uber сделал бесплатными поездки из района происшествия в Санкт-Петербурге до конца дня. А некоторые таксисты пытаются нажиться на ситуации.
Как пишут местные жители в соцсетях, через мобильное приложение вызвать машину невозможно. При этом
некоторые «бомбилы» подъезжают к скоплению людей и предлагают поездку в пять раз дороже.
Известно, что в больницы Санкт-Петербурга официально госпитализированы 25 человек, в том числе 1 ребенок.
Пожара за взрывом не последовало. Все погибшие были внутри вагона в непосредственной близости от взрыва. «Дождь» уточняет, что поезд не имел сквозного прохода между вагонами, это старая модификация, поэтому 3-й вагон принял весь взрыв на себя.
Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 3 апреля 2017 г.
Родственники погибших и пострадавшие при взрыве в метро получат компенсацию 34 тысячи евро
Родственникам погибших при взрывах в метро в Петербурге положены выплаты по 2,025 млн рублей. Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.
У МИД Латвии нет информации о возможных пострадавших гражданах Латвии в Санкт-Петербурге.
Министерство призвало находящихся там латвийцев сообщить родственникам о том, что с ними все в порядке. Если требуется консульская помощь, то писать стоит на palidziba@mfa.gov.lv или звонить по телефонам в Петербурге: + 7 (921) 961 62 11 или в Риге : + 371 26 33 77 11.
Видео
«Предварительно, взрывом серьезно повреждено по одному вагону на каждой станции, производится эвакуация пострадавших как из искореженных вагонов, так и непосредственно со станций метрополитена», - сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Рассказы очевидцев
Издание «Бумага» пообщалось с человеком, который ехал во взорванном поезде:
«Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на Техноложку, люди выходили через стекла, двери не работали. Точно есть раненные».
Еще один монолог очевидца Полины, ехавшей в соседнем вагоне, опубликованный на сайте «Бумага».
— В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка.
Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался.
На «Технологическом институте» все вышли.
Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5–2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону «Ленинского проспекта».
«Я подъехала к «Технологическому институту», выхожу, все в дыму. На эскалаторе много людей. Люди лежат, девушка в крови. Везде кровь, - рассказала со слезами на глазах девушка. - Это было до того, как я приехала. Люди как раз начали подниматься. Это все было на синей ветке. Я ехала на красной»
«Мы там работаем, на первой полосе. Взрыв произошел, дым пошел, мы закрыли точку и побежали, - рассказала продавец. - Грохнуло так, что затрясся ларек, я думала, рухнет».
Активирована кнопка «Я в безопасности»
После взрыва в Санкт-Петербурге Facebook активировал кнопку «Я в безопасности», чтобы пользователи соцсети, проживающие в этом городе, могли сообщить своим близким о том, что они не пострадали. Впервые Facebook применил такой шаг после взрыва в Париже.
Куда звонить, чтобы узнать о судьбе близких
+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ
Сообщается, что у «Убер» закончились машины в Петербурге. «Яндекс» попросил всех партнеров «Яндекс.Такси» в Петербурге «вывести на линии максимально возможное количество автомобилей». Об этом рассказал директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков. Город стоит в пробках, общественный транспорт в Петербурге сделали бесплатным.
По «России-24» передают, что школьникам рекомендовано остаться в школах, так как их не могут забрать родители
Генпрокуратура РФ: это теракт
«Фотанка» сообщает об еще одной бомбе на станции метро «Площадь восстания». Бомбу сейчас обезвреживают.
В метро Санкт-Петербурга сейчас усиливают меры безопасности. Все станции метро закрыты на вход и выход. До сих пор эвакуируют пассажиров. Улицы близ станций метро, где произошли взрывы, перекрыты, чтобы экстренные службы могли оперативно проехать.
Около 14 часов дня Путин проводил медиа-форум с журналистами,
а потом отправился на встречу с Лукашенко. В этот момент и прогремел взрыв.
Путин уже сказал, что власти сделают все для поддержи семей, родные которых погибли или пострадали в терракте. Он также заявил, что, скорее всего, это был теракт. Позже Генпрокуратура
официально назвала взрыв в метро терактом.
Журналист «Дождя», который был на встрече с Путиным, рассказал, что сейчас приняты повышенные меры безопасности. Журналисты узнали о случившемся в автобусе на пути в Константиновский дворец. Это достаточно далеко от места взрывов. В центр города российский президент не заезжал.
Cвои соболезнования выразили США и Совет Европы.
СРОЧНО
В метро Петербурга прогремел мощный взрыв.https://t.co/cUcGI4WzqN
Фото: L!FE #СанктПетербург #метро #взрыв pic.twitter.com/M0xXHf2luI— Вести.Ru (@vesti_news) 3 апреля 2017 г.
В результате взрыва в метро в Петербурге есть жертвы, сообщил источник https://t.co/iAyGnCYuJ8 pic.twitter.com/1LhMoLfQNC— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.
СРОЧНО: По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в петербургском метро. pic.twitter.com/DG3zfeIDRz— Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.
Видео с места взрыва #питер pic.twitter.com/lDoHl4nBAi— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 3 апреля 2017 г.
Метро #сенная дымит. Кто в курсе? #спб отзовись #метро , что с тобой?— Георгий Агафонов (@agafonovpsy) 3 апреля 2017 г.
По предварительным данным погибших около 10 человек, более 20 пострадавших. #СанктПетербург #метро #теракт pic.twitter.com/v6MQ6WnMAt— Илья Белов (@ilya1996r) 3 апреля 2017 г.
Взрывы в метро Питера, 2-я ст. "Технологический институт": мест на всех раненных (более 50) в скорых не хватает
Закрыты все станции метро!!! pic.twitter.com/nnSUdq6FmX— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 3 апреля 2017 г.
- Глава Apple обратился к петербуржцам по-русски сегодня
- В результате теракта в Петербурге пострадали иностранцы сегодня
- Взрыв в Петербурге: появилось фото предполагаемого исполнителя сегодня
- Теракт в Петербурге: это не смертник, а самодельное взрывное устройство сегодня
- В московском метро поезд отогнали в тупик из-за подозрительного рюкзака сегодня