Россия признала взрыв в метро Питера терактом (дополняется)

 

Фото: twitter

 

Официально сообщается, что взрыв неустановленного производства произошел в петербургском метро около 14:40. Очевидцы сообщают о погибших. Среди них есть дети. В сети уже появились фото и видео с места событий. Все станции метро города закрыты. Генпрокуратура официально назвала взрыв в метро терактом.

Как сообщалось в первые минуты после трагедии, на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошли взрывы. Однако позже появилась информация, что взрыв неустановленного производства был один.

В Петербурге у станции метро «Спасская» жители возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших в результате теракта, совершенного в понедельник, передает корреспондент «Росбалта» с места событий.

Люди приносят красные гвоздики, а также пластиковые стаканчики со свечами, поясняя, что скорбят о погибших от взрыва в подземке.

Twitter

По делу о теракте в Петербурге в розыск объявлены два человека

"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, сообщает Dni.ru.

Напомним,

в метро произошел только один взрыв – замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь восстания» было обезврежена.

Twitter

В Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при теракте в метро

Газета.Ru сообщает, что власти Санкт-Петербурга регулярно выделяли деньги на закупки технических средств для антитеррористической безопасности подземки: рентгеновских установок, рамок металлоискателей и систем видеонаблюдения.

Всего с 2011 по 2016 год власти Санкт-Петербурга потратили как минимум два миллиарда рублей на закупку таких средств.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

ФСБ отчиталась об обезвреженном взрывном устройстве на «Площади Восстания». Оно было начинено поражающими элементами.

Twitter

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Говорит о 10 погибших и 20 пострадавших. В свою очередь, Национальный антитеррористический комитет сообщает, что погибли 9 человек. Уточняется, что пострадавшими по разным данным могут быть до 50 человек.

Двое пострадавших при теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, доставленные в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, скончались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы.

В Москве усиливают безопасность. Власти дали поручение об усилении мер безопасности и «проведении проверки антитеррористической защищенности объектов Московского метрополитена, Московского центрального кольца, «Мосгортранса» и других транспортных предприятий Москвы». В аэропортах тоже усилены меры безопасности.

Twitter

Петербург переживает транспортный коллапс

В Петербурге отменили плату за проезд в общественном транспорте, город стоит в пробках.

Cервис автоперевозок Uber сделал бесплатными поездки из района происшествия в Санкт-Петербурге до конца дня. А некоторые таксисты пытаются нажиться на ситуации.

Как пишут местные жители в соцсетях, через мобильное приложение вызвать машину невозможно. При этом

некоторые «бомбилы» подъезжают к скоплению людей и предлагают поездку в пять раз дороже.

Известно, что в больницы Санкт-Петербурга официально госпитализированы 25 человек, в том числе 1 ребенок.

Пожара за взрывом не последовало. Все погибшие были внутри вагона в непосредственной близости от взрыва. «Дождь» уточняет, что поезд не имел сквозного прохода между вагонами, это старая модификация, поэтому 3-й вагон принял весь взрыв на себя.

Родственники погибших и пострадавшие при взрыве в метро получат компенсацию 34 тысячи евро

Родственникам погибших при взрывах в метро в Петербурге положены выплаты по 2,025 млн рублей. Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Facebook

У МИД Латвии нет информации о возможных пострадавших гражданах Латвии в Санкт-Петербурге.

Министерство призвало находящихся там латвийцев сообщить родственникам о том, что с ними все в порядке. Если требуется консульская помощь, то писать стоит на palidziba@mfa.gov.lv или звонить по телефонам в Петербурге: + 7 (921) 961 62 11 или в Риге : + 371 26 33 77 11.

Видео

«Предварительно, взрывом серьезно повреждено по одному вагону на каждой станции, производится эвакуация пострадавших как из искореженных вагонов, так и непосредственно со станций метрополитена», - сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Рассказы очевидцев

Издание «Бумага» пообщалось с человеком, который ехал во взорванном поезде:

«Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на Техноложку, люди выходили через стекла, двери не работали. Точно есть раненные».

Еще один монолог очевидца Полины, ехавшей в соседнем вагоне, опубликованный на сайте «Бумага».

— В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка.

Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался.

На «Технологическом институте» все вышли.

Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5–2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону «Ленинского проспекта».

«Я подъехала к «Технологическому институту», выхожу, все в дыму. На эскалаторе много людей. Люди лежат, девушка в крови. Везде кровь, - рассказала со слезами на глазах девушка. - Это было до того, как я приехала. Люди как раз начали подниматься. Это все было на синей ветке. Я ехала на красной»

«Мы там работаем, на первой полосе. Взрыв произошел, дым пошел, мы закрыли точку и побежали, - рассказала продавец. - Грохнуло так, что затрясся ларек, я думала, рухнет».

Активирована кнопка «Я в безопасности»

После взрыва в Санкт-Петербурге Facebook активировал кнопку «Я в безопасности», чтобы пользователи соцсети, проживающие в этом городе, могли сообщить своим близким о том, что они не пострадали. Впервые Facebook применил такой шаг после взрыва в Париже.

Куда звонить, чтобы узнать о судьбе близких


+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ

Сообщается, что у «Убер» закончились машины в Петербурге. «Яндекс» попросил всех партнеров «Яндекс.Такси» в Петербурге «вывести на линии максимально возможное количество автомобилей». Об этом рассказал директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков. Город стоит в пробках, общественный транспорт в Петербурге сделали бесплатным.

По «России-24» передают, что школьникам рекомендовано остаться в школах, так как их не могут забрать родители

Генпрокуратура РФ: это теракт

«Фотанка» сообщает об еще одной бомбе на станции метро «Площадь восстания». Бомбу сейчас обезвреживают.

В метро Санкт-Петербурга сейчас усиливают меры безопасности. Все станции метро закрыты на вход и выход. До сих пор эвакуируют пассажиров. Улицы близ станций метро, где произошли взрывы, перекрыты, чтобы экстренные службы могли оперативно проехать.

Около 14 часов дня Путин проводил медиа-форум с журналистами,

а потом отправился на встречу с Лукашенко. В этот момент и прогремел взрыв.

Путин уже сказал, что власти сделают все для поддержи семей, родные которых погибли или пострадали в терракте. Он также заявил, что, скорее всего, это был теракт. Позже Генпрокуратура

официально назвала взрыв в метро терактом.

Журналист «Дождя», который был на встрече с Путиным, рассказал, что сейчас приняты повышенные меры безопасности. Журналисты узнали о случившемся в автобусе на пути в Константиновский дворец. Это достаточно далеко от места взрывов. В центр города российский президент не заезжал.

Cвои соболезнования выразили США и Совет Европы.



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном Hi-Tech

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее Hi-Tech

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее

Военная форма на бикини: из рубахи-парня - в знойную красотку... Wo&Men

Военная форма на бикини: из рубахи-парня - в знойную красотку...

Мода не для взрослых: принцессы из сказки и из жизни на RFW Wo&Men

Мода не для взрослых: принцессы из сказки и из жизни на RFW

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд Wo&Men

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд

Теракт в Санкт-Петербурге

Терроризм

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 