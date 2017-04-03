Теракт в Петербурге: это не смертник, а самодельное взрывное устройство

 

Фото: Ruslan Shamukov / AFP

Характер повреждений в результате взрыва в вагоне петербургского метро при отправлении поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился со станции «Сенная площадь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительным данным, взрыв в санкт-петербургском метро осуществил не террорист-смертник, самодельное взрывное устройство, скорее всего, было оставлено в вагоне перед отправлением состава», - сказал собеседник агентства.

По его словам,

в настоящее время на первый план вышла версия об экстремистском или националистическом следе.

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Президент России Владимир Путин, который в данный момент находится в Петербурге, сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ», - заявил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства заверил, что «правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, что выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло».

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

Однако президент подчеркнул, что пока «неизвестны причины (взрыва), поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет». «Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера.

Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло», - отметил президент.

В результате взрыва на данный момент пострадавшими считаются около 50 человек, сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. «На данную минуту - около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться», - заявил Кибитов.

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