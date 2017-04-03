Теракт в Петербурге: это не смертник, а самодельное взрывное устройство

Характер повреждений в результате взрыва в вагоне петербургского метро при отправлении поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился со станции «Сенная площадь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«По предварительным данным, взрыв в санкт-петербургском метро осуществил не террорист-смертник, самодельное взрывное устройство, скорее всего, было оставлено в вагоне перед отправлением состава», - сказал собеседник агентства.
По его словам,
в настоящее время на первый план вышла версия об экстремистском или националистическом следе.
Президент России Владимир Путин, который в данный момент находится в Петербурге, сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ», - заявил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства заверил, что «правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, что выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло».
Однако президент подчеркнул, что пока «неизвестны причины (взрыва), поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет». «Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера.
Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло», - отметил президент.
В результате взрыва на данный момент пострадавшими считаются около 50 человек, сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. «На данную минуту - около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться», - заявил Кибитов.Еще по этой теме