Взрыв в Петербурге: появилось фото предполагаемого исполнителя

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадр с камеры видеонаблюдения на котором запечатлен, как утверждается, предполагаемый исполнитель взрыва в метро Санкт-Петербурга.
На фотографии видно, что мужчина носит бороду. На нем была шапка. РЕН ТВ отмечает, что правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.
Известно, что он вошел в метро на станции «Петроградская» за 20 минут до взрыва на станции «Технологический институт».
#ЭКСКЛЮЗИВ
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 3, 2017
По словам очевидцев, мужчина бросил рюкзак в вагоне и ушел. После этого прогремел взрыв.
Напомним, российские власти подтвердили гибель десяти человек в метро Питера, еще 50 получили ранения.Еще по этой теме