Взрыв в Петербурге: появилось фото предполагаемого исполнителя

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадр с камеры видеонаблюдения на котором запечатлен, как утверждается, предполагаемый исполнитель взрыва в метро Санкт-Петербурга.

На фотографии видно, что мужчина носит бороду. На нем была шапка. РЕН ТВ отмечает, что правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

Известно, что он вошел в метро на станции «Петроградская» за 20 минут до взрыва на станции «Технологический институт».

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По словам очевидцев, мужчина бросил рюкзак в вагоне и ушел. После этого прогремел взрыв.











































































Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







Напомним, российские власти подтвердили гибель десяти человек в метро Питера, еще 50 получили ранения.

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