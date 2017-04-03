В результате теракта в Петербурге пострадали иностранцы

Среди пострадавших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга есть иностранные граждане. На данный момент подтвержден факт ранения граждан Армении, сообщило ТАСС со ссылкой на Twitter МИД Армении.

Затем эта информация с сайта ТАСС пропала, а в Twitter армянского МИД ее обнаружить не удалось.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян перепостил на своей странице в Twitter сообщение, что МИД уточняет, есть ли среди жертв и пострадавших в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга граждане Армении и армяне по национальности, передает армянское издание News.am.

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Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







В 18:41 «Интерфакс» со ссылкой на Балаяна сообщил, что

среди пострадавших в результате взрыва есть армяне.

«Мы пока не знаем, погибшие или раненые. Проверяем», - сказал Тигран Балаян.

«Ростуризм находится на постоянной связи с МЧС и следит за развитием ситуации», - отмечается в сообщении.

Ростуризм рекомендовал туристам, находящимся в Санкт-Петербурге, сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления народа, следовать указаниям правоохранительных органов и МЧС.

Пока известно о российских туристах, пострадавших при теракте. Петербургские издания

сообщали о девочке, которая приехала с бабушкой в Петербург на экскурсию, она была доставлена в больницу Раухфуса,

с сотрясением мозга и ожогом лица, а бабушка - в больницу для взрослых. Сообщалось также, что тяжело пострадал один ребенок - девочка из Барнаула.

В Петербурге около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Погибли 9 человек, количество пострадавших исчисляется десятками.

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