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Глава IT-гиганта Apple Тим Кук опубликовал в своем Twitter послание на русском языке в связи с терактом в Петербурге, унесшим жизни десяти человек.

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«Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге», — гласит оригинал сообщения.

Тем временем фасад мэрии израильского города Тель-Авива в понедельник вечером окрасится цветами российского флага в знак солидарности с Россией.

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Twitter

«С восьми до 11 вечера здание тель-авивской мэрии будет расцвечено в цвета российского флага в знак солидарности с нашими друзьями в Санкт-Петербурге», — сказала РИА Новости советник мэра Илана Михаэли.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

Свои соболезновая в связи с трагедией в петербургском метро уже выразили большинство стран мира и организаций, в том числе НАТО, ОБСЕ, США, Британия, Германия, Франция, Турция, Греция, Индия и другие.

Взрыв произошел днем в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным НАК, в результате теракта девять человек погибли на месте и более 20 получили ранения.

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