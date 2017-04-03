Глава IT-гиганта Apple Тим Кук опубликовал в своем Twitter послание на русском языке в связи с терактом в Петербурге, унесшим жизни десяти человек.
«Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге», — гласит оригинал сообщения.
Тем временем фасад мэрии израильского города Тель-Авива в понедельник вечером окрасится цветами российского флага в знак солидарности с Россией.
Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге 🇷🇺— Tim Cook (@tim_cook) April 3, 2017
«С восьми до 11 вечера здание тель-авивской мэрии будет расцвечено в цвета российского флага в знак солидарности с нашими друзьями в Санкт-Петербурге», — сказала РИА Новости советник мэра Илана Михаэли.
Свои соболезновая в связи с трагедией в петербургском метро уже выразили большинство стран мира и организаций, в том числе НАТО, ОБСЕ, США, Британия, Германия, Франция, Турция, Греция, Индия и другие.
Взрыв произошел днем в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным НАК, в результате теракта девять человек погибли на месте и более 20 получили ранения.Еще по этой теме