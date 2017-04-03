Машинист метро Петербурга помог предотвратить большее количество жертв

 

Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

Действия машиниста поезда в метрополитене Санкт-Петербурга, в вагоне которого произошел взрыв, помогли предотвратить большее количество жертв, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Еще по этой теме

«Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные, говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке.

Взрыв произошел на перегоне между станциями, но

машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации

и помощи потерпевшим», - сказала Петренко.

Реклама
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

«Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», - заявила она. По ее словам, в настоящий момент следователями изымаются предметы имеющие значение в расследовании дела, также допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена.

Взрыв в метро Петербурга произошел примерно в 14:40. По данным Минздрава, в результате теракта погибли 10 человек, 47 пострадали, среди них есть дети. Уголовное дело возбуждено по статье о терроризме и изготовлении взрывчатых веществ.


Еще по этой теме
Россия признала взрыв в метро Питера терактом (дополняется)

Россия признала взрыв в метро Питера терактом (дополняется)

В московском метро поезд отогнали в тупик из-за подозрительного рюкзака

В московском метро поезд отогнали в тупик из-за подозрительного рюкзака

Теракт в Петербурге: это не смертник, а самодельное взрывное устройство

Теракт в Петербурге: это не смертник, а самодельное взрывное устройство


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Viesītes pag., 119000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR

reklama.vesti.lv

Военная форма на бикини: из рубахи-парня - в знойную красотку... Wo&Men

Военная форма на бикини: из рубахи-парня - в знойную красотку...

Пугачева стала «секси-пекси»: сногсшибательное перевоплощение Showbiz

Пугачева стала «секси-пекси»: сногсшибательное перевоплощение

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном Hi-Tech

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд Wo&Men

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль Hi-Tech

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 