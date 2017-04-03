Машинист метро Петербурга помог предотвратить большее количество жертв

Действия машиниста поезда в метрополитене Санкт-Петербурга, в вагоне которого произошел взрыв, помогли предотвратить большее количество жертв, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Еще по этой теме Глава Apple обратился к петербуржцам по-русски сегодня

«Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные, говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке.

Взрыв произошел на перегоне между станциями, но

машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации

и помощи потерпевшим», - сказала Петренко.

Реклама











































































Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







«Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», - заявила она. По ее словам, в настоящий момент следователями изымаются предметы имеющие значение в расследовании дела, также допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена.

Взрыв в метро Петербурга произошел примерно в 14:40. По данным Минздрава, в результате теракта погибли 10 человек, 47 пострадали, среди них есть дети. Уголовное дело возбуждено по статье о терроризме и изготовлении взрывчатых веществ.







Еще по этой теме