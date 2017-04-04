Меркель назвала теракт в метро Петербурга «трусливым нападением»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила российскому президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге.

«С ужасом узнала о взрывах в Санкт-Петербурге, в результате которых убито и пострадало так много людей. Все данные указывают на то, что это было трусливое нападение», — написала канцлер Германии.

Она добавила, что это варварский акт, вдохновители которого должны быть привлечены к ответственности.

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Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







«Мои мысли с семьями погибших и пострадавших, которым я желаю скорейшего выздоровления», — написала Меркель.

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