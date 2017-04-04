Меркель назвала теракт в метро Петербурга «трусливым нападением»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила российскому президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге.
«С ужасом узнала о взрывах в Санкт-Петербурге, в результате которых убито и пострадало так много людей. Все данные указывают на то, что это было трусливое нападение», — написала канцлер Германии.
Она добавила, что это варварский акт, вдохновители которого должны быть привлечены к ответственности.
«Мои мысли с семьями погибших и пострадавших, которым я желаю скорейшего выздоровления», — написала Меркель.Еще по этой теме