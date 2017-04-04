В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, по последним данным, погибли 11 человек, а число пострадавших возросло до 51 человека. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, удалось опознать 47 пострадавших. Имена четырех женщин к настоящему моменту не известны.
По словам очевидцев, ехавших в других вагонах поезда, в вагоне, откуда слышались взрывы, погас свет. Поезд все же доехал до станции Технологический институт и остановился. Двери не открывались, люди выбирались на перрон через разбитые окна.
Разыскиваются исполнители и организаторы теракта.
СМИ: Теракт в Петербурге совершил смертник, связанный с исламистами
Террорист, совершивший взрыв в метро Санкт-Петербурга, был связан с радикальными исламскими группировками, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
Кроме того,
по одной из версий, взрывное устройство активировал террорист-смертник, его личность уже установлена.
«По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — сказал собеседник агентства, добавив, что террорист пронес бомбу в рюкзаке.
«Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК», — сказал источник.
Тем временем мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах, и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.
«Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления, розыску исполнителей и организаторов теракта, а также пособников преступников», – говорится в сообщении.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
При взрыве в метро Петербурга погибла тетя экс-солиста «На-На»
Певец Владимир Левкин, выступавший в популярной группе «На-На», потерял в теракте 3 апреля родственницу — двоюродную тетю своей жены.
#Repost @marusialevkina with @repostapp Эту куклу сделала моя двоюродная тётя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт- Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником.В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас.
Ирина Медянцева была художницей, изготавливала кукол. «Ирина, светлая память Вам.
Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас»,
— написала в Instagram супруга Левкина.
Ценой своей жизни Медянцева спасла дочь. «Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации», — сообщила жена артиста.
Погибшая 20-летняя петербурженка мечтала стать спортивным психологом
20-летняя петербурженка Дильбара, погибшая в результате теракта в метро, мечтала стать спортивным психологом, рассказала корреспонденту «Росбалта» ее подруга Василиса Спасская.
«Диля была светлым и отзывчивым человеком. Она не любила, когда люди ругаются или скандалят, миролюбивая была. Ни разу не слышала от нее плохого слова или сплетен, настолько она была чистой и доброй.
Не понимаю, почему такие люди покидают нас. Настолько это нечестно, не хочется совсем в это верить. У нее была впереди целая жизнь. Диля хотела стать психологом у спортсменов (спортивным психологом)», — рассказала Василиса.
Опубликованы списки пострадавших при теракте в петербургском метро
На сайте МЧС опубликованы списки людей, пострадавших в результате взрыва в петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города.
Списки составлены по данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на 03:00 4 апреля и будут обновляться по мере поступления информации.
Мариинская больница, Литейный пр., 56
Быстрова Марина Евгеньевна 1967
Хасиев Виталий Вилич 1964
Митрофанова Наталия Владимировна 1960
Николаев Николай Алексеевич 1971
Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996
Глазков Дмитрий Михайлович 1998
Тихомиров Владимир Владиленович 1955
Медянцева Елена Владимировна 1988
Кириллова Наталия Викторовна 1953
Еникеев Артур Ринатович 1996
Калинина Надежда Викторовна 1968
Калинин Сергей Владимирович 1971
НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3
Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973
Велиев Заур Мушвих Оглы 1989
Бугрова Ирина Леонидовна 1971
Петрухина Светлана Николаевна 1955
Малыха Нина Ивановна 1953
Бугрова Анастасия Витальевна 1998
Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976
Куварин Константин Дмитриевич 1996
Захарченко Владимир Константинович 1997
Семенов Максим Сергеевич 1997
Власов Александр Валерьевич 1999
Баранцевич Игорь Алексеевич 1996
Турсунов Умар Ильханович 1997
Стужина Анна Сергеевна 1995
Карпакова Людмила Борисовна 1986
Неизвестная, примерно 1947
Неизвестная, примерно 1982
Неизвестная, примерно 1993
Неизвестная, примерно 1997
ВМА им. С. М. Кирова, ул. Лебедева, 6
Смирнова Татьяна Сергеевна 1996
Соседова Надежда Максимовна 1963
Володько Михаил Валентинович 1982
Бахлыкова Евгения Андреевна 1995
Зонов Михаил Григорьевич 1959
Постнов Сергей Александрович 1977
Мелибоев Нуридин 1993
Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982
Абламская Анна Николаевна 1998
Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2
Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954
Чмыкало Тереза Владимировна 1998
Шушкевич Юрий Казимирович 1963
Головкова Светлана Борисовна 1972
Тарасенков Руслан Игоревич 1993
Вепренцев Михаил Алексеевич 1969
Колодкин Константин Евгеньвеич 1976
Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4
Гаюн Лев Дмитриевич 1998
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», ул. Вавиловых, 14
Петров Константин Александрович 1984
Гасанова Виктория Владимировна 1999
ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4
Зяблицкая Александра Андреевна 2001
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