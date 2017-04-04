Взрыв в метро Питера: число погибших возросло

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, по последним данным, погибли 11 человек, а число пострадавших возросло до 51 человека. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, удалось опознать 47 пострадавших. Имена четырех женщин к настоящему моменту не известны.

По словам очевидцев, ехавших в других вагонах поезда, в вагоне, откуда слышались взрывы, погас свет. Поезд все же доехал до станции Технологический институт и остановился. Двери не открывались, люди выбирались на перрон через разбитые окна.

Разыскиваются исполнители и организаторы теракта.

Реклама











































































Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







«Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления, розыску исполнителей и организаторов теракта, а также пособников преступников», – говорится в сообщении.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

При взрыве в метро Петербурга погибла тетя экс-солиста «На-На»

Певец Владимир Левкин, выступавший в популярной группе «На-На», потерял в теракте 3 апреля родственницу — двоюродную тетю своей жены.

Twitter

Ирина Медянцева была художницей, изготавливала кукол. «Ирина, светлая память Вам.

Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас»,

— написала в Instagram супруга Левкина.

Ценой своей жизни Медянцева спасла дочь. «Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации», — сообщила жена артиста.

Погибшая 20-летняя петербурженка мечтала стать спортивным психологом

20-летняя петербурженка Дильбара, погибшая в результате теракта в метро, мечтала стать спортивным психологом, рассказала корреспонденту «Росбалта» ее подруга Василиса Спасская.

«Диля была светлым и отзывчивым человеком. Она не любила, когда люди ругаются или скандалят, миролюбивая была. Ни разу не слышала от нее плохого слова или сплетен, настолько она была чистой и доброй.

Не понимаю, почему такие люди покидают нас. Настолько это нечестно, не хочется совсем в это верить. У нее была впереди целая жизнь. Диля хотела стать психологом у спортсменов (спортивным психологом)», — рассказала Василиса.

Опубликованы списки пострадавших при теракте в петербургском метро

На сайте МЧС опубликованы списки людей, пострадавших в результате взрыва в петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города.

Списки составлены по данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на 03:00 4 апреля и будут обновляться по мере поступления информации.

Мариинская больница, Литейный пр., 56

Быстрова Марина Евгеньевна 1967

Хасиев Виталий Вилич 1964

Митрофанова Наталия Владимировна 1960

Николаев Николай Алексеевич 1971

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996

Глазков Дмитрий Михайлович 1998

Тихомиров Владимир Владиленович 1955

Медянцева Елена Владимировна 1988

Кириллова Наталия Викторовна 1953

Еникеев Артур Ринатович 1996

Калинина Надежда Викторовна 1968

Калинин Сергей Владимирович 1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3

Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973

Велиев Заур Мушвих Оглы 1989

Бугрова Ирина Леонидовна 1971

Петрухина Светлана Николаевна 1955

Малыха Нина Ивановна 1953

Бугрова Анастасия Витальевна 1998

Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976

Куварин Константин Дмитриевич 1996

Захарченко Владимир Константинович 1997

Семенов Максим Сергеевич 1997

Власов Александр Валерьевич 1999

Баранцевич Игорь Алексеевич 1996

Турсунов Умар Ильханович 1997

Стужина Анна Сергеевна 1995

Карпакова Людмила Борисовна 1986

Неизвестная, примерно 1947

Неизвестная, примерно 1982

Неизвестная, примерно 1993

Неизвестная, примерно 1997

ВМА им. С. М. Кирова, ул. Лебедева, 6

Смирнова Татьяна Сергеевна 1996

Соседова Надежда Максимовна 1963

Володько Михаил Валентинович 1982

Бахлыкова Евгения Андреевна 1995

Зонов Михаил Григорьевич 1959

Постнов Сергей Александрович 1977

Мелибоев Нуридин 1993

Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982

Абламская Анна Николаевна 1998

Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2

Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954

Чмыкало Тереза Владимировна 1998

Шушкевич Юрий Казимирович 1963

Головкова Светлана Борисовна 1972

Тарасенков Руслан Игоревич 1993

Вепренцев Михаил Алексеевич 1969

Колодкин Константин Евгеньвеич 1976

Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4

Гаюн Лев Дмитриевич 1998

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», ул. Вавиловых, 14

Петров Константин Александрович 1984

Гасанова Виктория Владимировна 1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4

Зяблицкая Александра Андреевна 2001

Еще по этой теме