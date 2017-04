Взрыв в метро Питера: число погибших возросло

#Repost @marusialevkina with @repostapp Эту куклу сделала моя двоюродная тётя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт- Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником.В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас.

A post shared by Vlad Leff (@vlad_leff) on Apr 3, 2017 at 12:34pm PDT